A dabasi találkozón a bogláriaké volt az első gól, ám a folytatásban csak futottak az eredmény után, a legnagyobb különbség négy volt a két együttes közt (10–6) a tizenkilencedik percben. Nem volt jó első félidő, sok volt a hiba, Sótonyi edző tanítványai közül többen nem találták a ritmust, amiért nagy kár, mert a házigazda verhető ellenfélnek tűnt. A fordulás után semmi nem változott, illetve az akadémisták támadásban még többet hibáztak, hétszer álltak a kapussal szemben ziccerben az első tizenhat percben, ám mindannyiszor hibáztak, ebben volt két büntető is, ráadásul, ha már lúd, legyen kövér Dely piros lapot kapott a 38. percben! Az ellenfél minőségét jól mutatja, hogy a dabasiak mindezt képtelenek voltak kihasználni, hisz ilyen teljesítmény mellett is Draskovics lövése után, tíz perccel a vége előtt egyetlen gólra olvadt az előnyük (18–17). Ekkor jött Koller (19–17) majd Ács labdavesztése, amit Deményi még javított, viszont Ács Péter helyzete kimaradt, amit a hajrában remekül teljesítő Szöllősi büntetett (20–17). Oda lett az esély, visszaállt a háromgólos hátrány, ami a négy perccel a vége előtt már négy is volt (21–17). Furcsa, de innen is pontot szerezhettek volna a balatoniak Deményi remekelt a kapuban hátul, elöl pedig Karai elől duplázott (21– 19), ám Krakovszki Bence óriási ziccerben Pallagba püfölte a labdát. Közel egy perc volt hátra és egy gól lehetett volna a két csapat köt, de nem lett, pedig Katona kísérletét megfogta Deményi és Krakovszki Bence hetesgólja is belefért volna még az időbe!

K&H férfi kézilabda liga – 6. forduló

Dabas KC – HSA NEKA 21–20 (13–10)

Dabas, OBO Aréna, 500 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

Dabas KC: Pallag – Horvat 5 (4), Fekete B. 2, Tarabochia 3, Garajszki, Zdolik 3, Katona 2. Csere: Koller 3, Szöllősi Sz. 3, Ács T., Tóth Sz. Vezetőedző: Tomori Győző.

HSA NEKA: Deményi – Szilágyi B. 2, Temesvári 3, Sztraka, Papp T. 4, Draskovics 5, Krakovszki B. 2 (1). Csere: Palasics (kapus), Dely, Fekete D., Sisa 1, Karai 2, Ács P., Krakovszki Zs., Kovács T. 1, Tárnoki. Vezetőedző: Sótonyi László.

Kiállítások: 2 perc (0 perc), illetve 10 perc (6 perc).

Hétméteresek: 4/4 (3/3), illetve 3/1 (0/0).

Piros lap: Dely (HSA NEKA – 39.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)

Tomori Győző (Dabas KC): – Örülök a győzelemnek, nagyon fontos két pont volt, főleg egy olyan NEKA ellen, amely ilyen jó formában van. A mai mérkőzésen talán az volt a kulcs, hogy mentálisan úgy készültünk fel, ahogy kellett, mindenki úgy jött ide, hogy ezt a meccset meg kell nyerni. A védekezésünkkel maximálisan elégedett vagyok, a kapusteljesítmény is extra volt, támadásban 45 percig azt csináltuk, amit megbeszéltünk, utána fejben elfáradtunk, és a NEKA labdaszerzésekből felzárkózott.

Sótonyi László (HSA NEKA): – Gratulálok a Dabasnak, alapvetően olyan játékkal találkozunk, amire készültünk. Azt a nemzetközi játékrutint, ami jelentkezett a hazai oldalon, ma nem tudtuk ellensúlyozni. Büszke vagyok a csapatomra, hiszen a játékosaim tavaly óta sokat fejlődtek, szeretnénk továbblépni és fejlődni, ez a mérkőzés jól szolgálta ezt a utat, amin járunk.