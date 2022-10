A horvátországi Quadcross bajnoki sorozat első fordulóját rendezték meg október közepén. Mohácsi Zsófia, a Hungarian Quad Challenge és a Kaposvári Autósport Egyesület versenyzője a quadosok között legfiatalabbként és egyedüli lányként, a 250 köbcentis géposztályban képviselte hazánkat a malinói cross­pályán. A hétvégi két futamot követően a dobogó harmadik fokára állhatott fel Zsófi.

– Horvátországot jól ismerem, nagyon szeretem, de eddig csak a tengerparti városaiban jártam a családommal – kezdte beszámolóját Zsófi. – Izgatottan vártam a versenyt, hiszen a quadcross véleményem szerint a quadsport stílusok királykategóriája. Kicsit olyan, mint az autósportokban Formula–1. A horvát versenyhétvégén több mint ötven induló állt rajthoz, crossmotorosok és quadosok egyaránt. A versenyzők Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából és Bulgáriából, érkeztek. Hazánkat még két társammal, Ocskó Barnabással és Karsai Leventével képviseltük. A versenyt megelőzően gyalog jártam be a pályát, meg is lepett olykor a szűk nyomvonal. Talán ezért is, de igazi kihívás volt ezen a pályán versenyezni. A vonalvezetése, az ugrók és az asztalok is nagyon tetszettek.

Mohácsi Zsófia elmondta azt is, hogy a quadcross stílusnál egyszerre kell a motorerő, az állóképesség és egy kis szerencse is. Az első futamon egy jól elkapott rajt után, sajnos több hibát is vétett, így a harmadik helyre esett vissza. Az akkumulátora az első futam közben megsérült és tönkrement. A második futamot sajnos ennek tudatában kellet megvívnia, ami azért is veszélyes vállalás volt, mert tudta, ha leáll a motor, akkor vége a versenyének.

– A rajt után a negyedik helyre estem vissza – folytatta a fiatal quados. – Körönként dolgoztam le a hátrányomat. A csapat tanácsára üldöző pozíciót vettem fel, előzési pontok hiánya miatt pár centire voltam csak ellenfeleimtől. Pszichikailag és több klasszikus trükkel gyengítettem őket addig, amíg nem hibáztak. A taktika bevált, és fel tudtam jönni a harmadik helyre.

A horvátországi quadcross bajnoki sorozatot még további három forduló követi majd Mohácsi Zsófia számára még ebben a szezonban.