Aikidó edzőtábort rendeztek a kaposvári dzsúdó-csarnokban, az eseménynek több jeles dátum is apropót adott.

– Harmincöt éve vert gyökeret a somogyi megyeszékhelyen az aikidó és huszonöt esztendeje, hogy a Kaposvári Nehézatlétikai SE-ben is szabadidős szakosztályként működik – mondta Kocsis Ferenc, a Kaposvári Nehézatlétikai SE elnöke, a Kaposvári Aikidó Harcművészeti Klub, s a Nemzeti Aikidó Szövetség Magyarország gazdasági vezetője. – Ötévente szoktunk ilyen formában ünnepelni, de az idei egy dupla jubileum. Általában külföldi szenszeiek is érkeznek, ám sajnos ezúttal nem tudtak eljönni, de ünnepélyessé teszi az eseményt, hogy két hatdanos mester, Molnár János és Czéh László, is edzést tart, velük a kezdetek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Szerettük volna, ha Márton Imre hétdanos mesterünk, aki a technikai vezetője és általános elnöke a Nemzeti Aikidó Szövetségnek, is tart foglalkozásokat, de gerincműtéten esett át, így nem tudta vállalni a hosszú utazást.

Az aikidóban nem rendeznek versenyeket, ez egy a legnemesebb értelemben vett harcművészet.

– Nem számít a kor, a súly, a nem; pont ez az előnye, mert ha már valamelyik sportból megméretést szerveznek, akkor már olyan szabályok lépnek életbe, melyek szelektálják a lehetőségeket – tette hozzá Kocsis Ferenc. – Itt mindenki magáért dolgozik, a saját habitusában és vizsgarendszerben tudja ellenőrizni, hol tart az energia harmónikus útján. Hogy ezt az utat segítsük, ezért tartjuk ezt az edzőtábort, két neves magyar mester vezetésével, cél az is, hogy összefogjuk az ország minden pontjáról a szövetségünkhöz tartozó klubokat. Akik nagyon szívesen érkeznek Kaposvárra, hiszen amellett, hogy kiváló a hangulat, itt mindig tanulnak valamit. Az eseményen részt vesz Lendvai József ötdanos mester, a Kaposvári Aikidó Harcművészeti Klub elnöke, aki alapítója is az egyesületnek.

– Az aikidó egy elég magányos sportág, hiszen addig gyakorolni, amíg az ember eljut egy olyan szintre, hogy ki mer állni egyenes tartással egy sötét utcában, az sok idő – hangsúlyozta Bodnár Gyula, a Nemzeti Aikidó Szövetség Magyarország elnöke. – Leginkább a klasszikus balett megtanulásával szokták párhuzamba állítani, mert sokáig tart, mire valaki eljut odáig, hogy valóban meg meri érezni egy-egy technikai mozdulat belső dinamikáját és tudja alkalmazni is. A pusztán a dódzsóban eltöltött gyakorlási idő önmagában kevés, mert szellemi munka is kell hozzá. Minden emberben benne van egy pszichikai akaraterőből levezethető akaraterő. Például egy fuldokló sokkal erősebben tud szorítani, mint normál esetben. Ennek a többleterőnek a keresése az aikidó láthatatlan oldala, mely újabb éveket vesz igénybe, hiszen meg kell tanulni irányítani is.

– A sportág leírásában az áll, verseny- és tömegsport, de ennél sokkal többről van szó, egy életmódról, ehhez a sporthoz meg kell érni – emelte ki megnyitóbeszédében Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere. – Mindig jó ide bejönni, mert mosolygós, derűs, kiegyensúlyozott emberekkel találkozunk. Szeretném megköszönni Lendvai Józsefnek és Kocsis Ferencnek, hogy harmincöt esztendeje „küzdenek” a tatamin.