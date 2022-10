A Kaposvári Rákóczi FC győzelemmel, míg a Budaörs döntetlennel a háta mögött várta a bajnokság tizennegyedik játéknapját. A somogyi zöld-fehérek szerették volna gyorsan elvenni a vendégek kedvét, így már az ellenfél térfelén próbáltak labdát szerezni. A magas védekezés miatt többször is adódott terület a budaörsiek előtt arra, hogy beíveljék a védelem mögé a labdát, azonban ez sok veszélyt nem jelentett, hiszen Gál Mátyásék urai voltak a helyzetnek. A másik kapu előtt is csak kisebb lehetőségek adódtak, így lassan csordogáltak a percek. A hazaiak valamelyest veszélyesebb játszottak, de ez még egy ígéretes gólhelyzethez is kevés volt. Csupán egy pontrúgás után emelkedhetett a nézők pulzusa: a harmincadik percben egy szöglet után Szederkényi Ádám fejelt kevéssel a bal kapufa mellé. Az első félidőt inkább a rengeteg pontatlanság jellemezte, a felek egymás hibájára akartak építeni, kockáztatni egyik fél sem akart.

A folytatásban sem változott a játék képe, és ahogy haladtunk előre az időben úgy vált egyre jobban tipikus egygólossá az összecsapás. Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere cserékkel próbálta felrázni csapatát, de az ettől sem lett sokkal élesebb. Azonban a 66. percben feljegyezhettük végre az első kaput eltaláló lövést: Bíró Dominik került helyzetbe, viszont tizenöt méteres, kissé jobbról leadott löketét kissé ügyetlenül védte a vendégek kapusa Tóth Gábor. Az utolsó percekbe lépve mindkét csapat elkezdett futballozni, próbálták begyötörni a mindent eldöntő találatot. Ehhez előbb Rákóczi állt közel, pontosabban centikre, ugyanis Kálmán Szilárd megpattanó szabadrúgása a felső kapufáról kifelé vágódott, majd a vendégek játékosa, Popov Patrik előtt adódott meccslabda, de ziccerét Mikler Dániel lábbal védte.

A két csapat mérkőzése nem dobta fel az álmos őszi hangulatot, hiszen az unalmas, kevés helyzetet és kaput eltaláló lövést hozó találkozó egyetlen pozitívuma, hogy pontot szerzett a Rákóczi.

Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs 0–0

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 190 néző. V.: Szommer A. (Keszthelyi T., Gyürüsi P.).

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler – Ekker, Heil, Gál, Böndi – Horváth B. (Kálmán Sz., az 57. percben), Zvara (Kocsis B., a 78. percben), Pintér M. (Zólyomi, az 57. percben (Mayer Máté, a 90. percben)), Szederkényi – Pintér N. (Borbély Á., a 78. percben), Bíró D. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Budaörs: Tóth G. – Hoszpodár (Halácsi, az 51. percben), Kheisz, Tóth A., Vida – Soltész, Horváth E. – Szamosi, Tóth B., Jász (Schindler, a 69. percben) – Popov. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Sárga lap: Ekker (a 89. percben), illetve Szamosi (a 63. percben), Tóth A. (a 83. percben).