A déli partiak öt perccel a vége előtt kettővel mentek (22–20), kicsit nagyobb rutinnal nyerhettek volna, ám így is megsüvegelendő eredmény ez tőlük, melynek kiharcolásában óriási szerepe volt Palasics tizennégy védésének. A megelőző két győztes bajnokin, a Celéd (32–23) és a Budakalász (28–23) ellen nem kapott lehetőséget, azokon Demény játszott, ráadásul jól, ám úgy tűnik két remek kapussal bír Sótonyi László, akiknek a csapata az első öt fordulóban átlag 25,2 gólt kapott! Nagyrészt utóbbinak köszönhető, hogy öt forduló után mindössze három csapat szerzett több pontot a boglári fiataloknál! Nagy változás ez azok után, hogy a legutóbbi szezon első öt fordulójában négy pontjuk volt, átlag 30 kapott góllal, de beszédesebb, hogy a most előttük álló Tatabánya 28,8, vagy épp a velük azonos ponttal álló Csurgó 26,4 gólt kap meccsenként.

A fürediek elleni pontszerzéshez támadásban is kellettek a jó teljesítmények, Fekete Dániel négyig jutott, amire tőle február óta nem volt példa, ám az igazi meglepetés az élvonalban most debütáló, tizennyolc éves Kovács Tamás játéka volt, aki hatig jutott és egy hetest is kiharcolt. A hajrában elvitte ugyan a hév, ám kétség kívül letette a névjegyét. Ez a negyedik szezonja az akadémián, ahova Salgótarjánból érkezett, a nyári ifjúsági EB-n is remekelt, az ifi bajnokságban négy találkozón 34 gólt dobott és miután már egy ideje együtt edzett Delyékkel érett a bemutatkozás.