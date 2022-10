Könnyedén jutott túl az NBI/B-ben egy verséggel harmadik győrieken a HSA NEKA, a házigazdák öt percig bírták (3–3), onnantól folyamatos nőtt a bogláriak előnye, akik a félidőben már héttel mentek (11–18). A vendégek közül az első harminc percben Temesvári és Krakovszki Bence vitték a prímet támadásban négy–négy gólt szerezve.

A szünet után is folytatódott a balatoni gólparádé, tíz perc után kialakult a tízgólos különbség (16–26), a fordulás után Szilágyi volt a legeredményesebb négy lövésből, négy góllal, de ki kell emelni Palasics kapust is, aki kétszer is be tudott találni, aki ehhez még nyolc védést is hozzátett. A kisalföldieknél nem ment ilyen jól a kapusoknak, harmincnégy lövésből mindössze kettőt tudtak megfogni.

Bencze József (Agrofeed ETO-UNI Győr): – Ezen a mérkőzésen megtapasztalhattuk az élvonal ritmusát, ízelítőt kaptunk a kemény védekezésből, s egy jó támadójátékkal találtuk magunkat szembe. Úgy érzem, a bogláriak sokkal jobban akarták a győzelmet, a játék minden elemében jobbak voltak. Sajnos csak hellyel–közzel sikerült olyan játékkal előrukkolnunk, amilyet szerettünk volna. Gratulálok a vendégeknek!

Sótonyi László (HSA NEKA): – Nagyon koncentráltan és jó mentalitással léptünk pályára, amit a csereként beszálló játékosok is továbbvittek. Gratulálok a csapatnak a továbbjutáshoz!

Magyar Kupa – 3. forduló

Agrofeed ETO-UNI Győr (NBI/B) – HSA NEKA 23–38 (11–18)

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Bujdosó Máté, Horváth Viktor.

Agrofeed ETO-UNI Győr: Décsi – Nagy M. 1, Sövegjártó 5, Mátés 5 (3), Ásványi 4, Lang 3, Gaál. Csere: Pulai (kapus), Goór 1, Sokoray 2, Győri–Dani, Lukács, Pápai 2, Paár. Vezetőedző: Bencze József.

HSA NEKA: Palasics 2 – Krakovszki Zs. 2, Temesvári 4, Sztraka 4, Papp T. 4, Fekete D. 1, Tárnoki 1. Csere: Deményi (kapus), Draskovics 1, Kovács T. 5, Krakovszki B. 5 (1), Karai 1, Dely 1, Dobi 1, Szilágyi B. 4 (1), Ács P. 2. Vezetőedző: Sótonyi László.

Hétméteresek: 3/3 (2/2), illetve 2/2 (1/1).

Kiállítások: 8 (4) perc, illetve 6 (4) perc.