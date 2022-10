Nincs könnyű dolga a Fradinak, mely a klub története során első alkalommal jutott el egy nemzetközi kupa csoportköréig, ami Lékaiéknak lényegesen több utazást és mérkőzést jelent. A boglári bajnoki nyolc nap alatt a harmadik összecsapásuk lesz, melyet megelőzően megjárták Reykjavíkot oda–vissza mintegy hétezer kilométert utazva, ráadásul ki is kaptak a Valurtól néggyel (43–39).

Sótonyi László tanítványainak – akik, ha az áprilishoz hasonlóan szoros meccset szeretnének játszani, melyen csak eggyel nyert az FTC (25–26) – az első perctől az utolsóig nagy iramot kell diktálniuk. Erre egyébként is rá lesznek kényszerítve, ugyanis Pásztor István edző nyári érkezése óta "felgyorsultak" a Fradi hatvan percei, magas támadásszámmal dolgoznak, rohanós kézilabdával próbálkoznak, annak ellenére, hogy 26,7 év az átlagéletkor. A bogláriakéval összehasonlítva ez mindenképp soknak tűnik, hisz náluk ez legutóbb, Dabason 20,5 év volt, a legidősebb a 23 éves, épp a Fraditól igazolt, remek formában védő Deményi kapus, illetve Fekete voltak.

Pásztor István stílusát jól mutatja, hogy míg az elmúlt szezonban az FTC bajnokijain átlag 61,6 találat esett, addig most 66! Több gólt is dobnak, 31,8 helyett 35,4 az átlag. A bajnokságban öt meccset játszott a Fradi, ám így is hússzal (!) több találatot jegyeznek, mint a már hatszor pályára lépő bogláriak. Delyék védekezésének minősége tehát kulcskérdés lesz annak tudatában, hogy hat bajnokiból csak egyszer dobtak – a Ceglédnek otthon – harminc gól felett, ezzel a szemben főváriak – a nemzetközi kupameccseket is belevéve – még nem jártak harminc alatt. Gólpárbajba tehát nem érdemes Temesváriéknak belemenni, viszont a "visszafutó izmaik" nagy terhelésnek lesznek kitéve. Legutóbb Dabason kifejezetten nem ment nekik, egy verhető ellenfél otthonában kaptak ki (21–20) gyenge támadójátékuknak köszönhetően.

– Szeretem ezeket a meccseket, különleges érzés, ismerem a srácokat, hisz játszottam velük együtt – mondta a Ferencvárostól kölcsönvett beálló, Karai Miklós, aki szerint szerint máshogy kell belemenniük a meccsbe, mint legutóbb Dabason tették. – Nagyobb elánnal kell kezdenünk, ziccerekre többet kell koncentrálni, illetve a hetesekre, mert megbosszulják magukat. Küzdelmes, gyors meccsre számítok.