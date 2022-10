Az előző évek eredményei alapján egy igazi kiélezett rangadóra lehetett számítani a szegedi Tiszavirág uszodában, ahol a nyári átigazolási időszakban némileg megerősödött Kaposvári VK vendégszerepelt. A csapatok a bajnokság nyitófordulójában feszültek egymásnak, melyben már az új szabályokkal is meg kellett küzdeniük. Az első felvonástól, pontosabban perctől kezdve a KVK magához ragadta a kezdeményezést és az irányítást, ami gólokban és szép akciókban is megmutatkozott. A második negyed végéhez közeledve már kettővel vezetett a KVK miután Kacper Langiewicz kapott hátulról egy remek indítást és centerből a süllyedő kapus felett dobta a hálóba a labdát. A hazaiak azonban gólra váltották a következő akciójukat, viszont újra jött egy jó centerezés, s egy újabb vendég gól, de Lakatos Soma szépített éppen a szünet előtt, így háromgólos kaposvári előnnyel fordultak a felek (4–7).

A harmadik felvonás egy gyors hazai góllal kezdődött, melyre a vendégek hat perc elteltével tudtak felelni Szatmári Kristóf révén, igaz, eközben remek védekezéssel őrizték előnyüket, amely azonban kettőre csökkent a harmadik negyed végén (6–8). Az utolsó felvonásra így még minden nyitott maradt, főleg úgy, hogy a Kaposvár a 628. OB I.-es meccsét vívó Vindisch Ferenc révén elhozta a labdát. Ez az akció azonban kimaradt, míg a szegedi ellentámadás góllal zárult, aminek köszönhetően fokozódott az izgalom. Főként úgy, hogy a következő támadásnál is bevette Csoma Kristóf kapuját az SZVE.

A meccs hajrájában a kaposvári támadások rendre Molnár Dávid kapus bravúrjaival zárultak, s ezt kihasználva az egyre nagyobb extázisba kerülő hazaiak Pörge Zsolt bombagóljával a vezetést is megszerezték négy perccel a vége előtt, majd egy újabb találattal két góllal elléptek. Surányi László nemsokára ki is kérte idejét, de ezt követően Szatmári Kristóf csak a jobb kapufát találta telibe, így győzelem szempontjából az már nagyon későn jött, hogy Horváth Ákos negyven másodperccel a vége előtt egyre hozta fel a Kaposvárt, amelynek így már csak a döntetlenre maradt esélye.

Surányi László ismét időt kért, hogy a maradék kilenc másodpercből valamit, pontosabban legalább egy pontot kihozzon csapata. A taktika pedig bevált, hiszen Takács János addig lopta a távolságot, amíg a kapu bal oldalába nem tudta zúdítani a tizedik kaposvári gólt, amely egyben azt is jelentette, hogy döntetlennel zárult a rangadó.

A Kaposvári VK bár sokáig vezetett a Szeged otthonában, de végül be kellett érnie az egy ponttal, ami a meccs utolsó felvonását nézve bravúrosnak is mondható. Remélhetőleg a pontszerzés kaposvári szempontól egy jó bajnokság alapját biztosítja.

Surányi László: – Az utóbbi időben jó mérkőzéseket vívtunk a Szegeddel és ez ezúttal is így volt. Nehéz beszélni a meccsről, hiszen teljes nyugalommal jöttem, annyira bíztam benne, hogy megszerezzük a győzelmet, bíztam a csapatomban és éreztem benne az erőt. Három negyeden keresztül uraltuk a találkozót, öröm volt nézni, ahogy vízilabdáztunk. Nem is kellett irányítanom a játékosokat, csak ácsorogtam a parton, hiszen négy góllal vezettünk. Ezt követően nem volt szerencsénk, hiszen peches gólokat kaptunk, melyektől megzavarodtunk, a Szeged pedig átvette az irányítást. Utána pedig azért lett nyugodt a meccs, mert a hazaiak szinte megnyerték. Nagyon gyorsan billentünk át egyik oldalról a másikra. Sikerült kiharcolnunk a döntetlent, úgy gondolom, ezzel visszakaptunk valamennyit, de nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megszereznünk a három pontot.

Kiss Csaba: – Nem a döntetlen miatt vagyok bosszús, hanem amiatt, ahogy kialakult. Előbb elveszítettük a meccset, utána megnyertünk, majd kicsúszott a három pont a kezünkből. Tompán kezdtünk, de tudtunk javulni. Továbbra is hektikus a játékunk, ezt magunkkal hoztuk az előző szezonból. Annak örülök, hogy a fiatal játékosaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ezzel is bizonyítottuk, hogy jó a klubunk filozófiája.

Szegedi VE–Kaposvári VK 10–10 (1–2, 3–5, 2–1, 4–2)

Szeged, Tiszavirág uszoda, 250 néző. Vezette: Kollár, Petik A.

Szegedi VE: Molnár D. – Bóbis B. (1), Kürti (4), Tóth Gy., Baj, Horváth Zs., Lakatos S. (1). Csere: Vékony, Sánta, Kasza, Pörge (2), Leinweber (2), Boros. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Kaposvári VK: Csoma – ifj. Berta J., Vindisch (1), Kakstedter, Langiewicz (1), Szatmári (3), Petrovski (1). Csere: Pellei F., Horváth Á. (2), Juhász-Szelei (1), Takács J. (1), Vörös T. Vezetőedző: Surányi László

Gól emberelőnyből: 6/1, illetve 7/3.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/0.