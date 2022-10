Palasics kezdett a kapuban tizenöt perc alatt két védésig jutott, az öt váltó Deményinek már jobban ment, igaz a Fraditól érkezett, így jól ismerte az ellenfél játékosait, tizennégy védésig jutott, az elsőben négyig, a szünet után hétig. Az első félidőben támadásban Szilágyi volt a legeredményesebb néggyel, igaz ebből három büntetőből esett. Rajta kívül Sztraka, Kovács Tamás és Krakovszki Bence tudott még duplázni.

A fordulás után már tizenegy is volt közte, Pásztor István is megforgatta a csapatát, ami adott némi esélyt a házigazdáknak, ám ötnél jobban nem tudtak felzárkózni, végül nyolcgólos lett a Fradi siker, ráadásul negyven gól alatt maradtak a vendégek. Ebben a játékrészben hazai oldalon Dobi jeleskedett támadásban, aki négyszer is bevette a Fradi kapuját, az utóbbiaknál leginkább a beállók jeleskedtek, hisz Debreceni, Füzi, Pordán trió tizenöt góllal zárta ezt a hetven percet, Füzi nem volt rontott lövése.

K&H férfi kézilabda liga – 7. forduló

HSA NEKA – Ferencvárosi TC 28–36 (12–20)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 400 néző. Vezette: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás

HSA NEKA: Palasics – Szilágyi B. 4 (3), Dely 2, Sztraka 4, Papp T. 1, Fekete D. 1, Krakovszki B. 3 (1). Csere: Deményi (kapus), Tárnoki, Draskovics 1, Karai 3, Kovács T. 2, Ács P., Dobi 5, Krakovszki Zs. 2. Vezetőedző: Sótonyi László

FTC: Győri K. – Imre B. 5, Balogh Zs. 2, Bognár A. 1, Debreczeni 6, Nagy B. 3, Kovacsics 1. Csere: Borbély (kapus), J. Mikita, Ónodi-Jánoskúti 4, Prainer 4, Füzi 7, Csörgő 1, Pordán 2, Török. Vezetőedző: Pásztor István

Kiállítások: 6 perc (2 perc), illetve 18 perc (10 perc)

Hétméteresek: 5/4 (3/3).