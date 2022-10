Harcos mérkőzés várt a balatoniakra, hisz a korábbi tíz bajnokin 27 sárga és két piros lapot kaptak a barcikaiak, ennek megfelelően próbált egy "verekedősebb" tizenegyet pályára küldeni Domján Attila, ami nem igazán jött be, hisz két gólt is kaptak tanítványai az első negyvenöt percben, igaz, rúgtak is ugyanennyit, vagyis ami elment a réven, visszajött a vámon. A szabálytalanságokra visszatérve, többet faultoltak a házigazdák, ám ők mindössze egy sárgát kaptak, a balatoniak négyet. Kijárt volna talán Heilnek, és Kállainak, sőt, Úrnak is egy–egy estben... Néha igen "előzékényen" vezette ezt a kilencven percet Lovas játékvezető, melynek első félidejében a két gól mellett több ziccert is rontottak a somogyiak, míg a barcikai oldalon, ami kapura ment, az gól lett... Hutvágner úgy kapott kettőt, hogy ezen kívül nem volt szükség tőle komoly bravúrra. A két beszedett gólban azért benne volt az is, hogy ez volt egy hét alatt a harmadik bajnokija a játékosoknak és ilyenkor előfordul, hogy a koncentráció akadozik. Debreceninek, Polényinek, Vargának és Krausznak ez volt a tizenegyből a tizenegyedik bajnokija, ami az előző három teljesítményén bizony nyomot hagyott és még Major sem az igazi. Nyári beállítása viszont jó döntés volt, az előre játékban tudott segíteni, amire nagy szükség volt, mert ebben Major és Forgács sem volt az igazi. Utóbbi most debütált bajnoki mérkőzésen, csak úgy, mint Nagy-Kolozsvári, aki az utolsó percekre szállt be.

A találkozó nem indult jól, nem voltak párharc erősek a vendégek, Polényi és Szakály blokkja kellett egy támadáson belül, hogy ne hazai vezetéssel induljon a meccs, melynek addigi legnagyobb helyzetét csak úgy, mint Ajkán ezúttal is Major hibázta el (17.p.), szerencsére azonban a szezon negyvenkilencedik szögletéből Debreceni betalált, ráadásul sarokkal (26.p.). Remek mozdulat volt! Nem igazán volt benne a fordítás, hisz Varjas indítását követően Farkas hibázott ziccert, aki inkább cselezett, mint lőtt volna (34.p.). Kétgólos előny helyett jött az egyenlítés, egy bal oldali Csatári beadás utáni Laczkó négy méterről leadott fejesével (36.p.), majd érkezett a feketeleves is Lippai révén (40.p.). Öt perc alatt lerombolták Krauszék azt, amit harmincöt alatt felépítettek! Ezzel szerencsére még nem volt vége, egy remek kiugratást követően Nyári vezette egyedül a labdát a kapusra, ám Megyeri védett, majd a róla kipattanót Szakály stukkolta a hálóba (2–2) tizenhat méterről.

A fordulás után – talán nem túlzás azt mondani – már egyértelműen a balatoniak akarata érvényesült, domináltak, többet volt náluk a labda és a védekezési hibák számát is alaposan leredukálták, amiben Krausznak óriási szerepe volt. Az első után a második félidőre "letisztult" a játéka, remekül teljesített a labdaszerzésekben és a támadásokat is tudta segíteni, nem véletlenül neki sikerült eldöntenie ezt a találkozót. A győztes gólt két csereember hozta össze: Eördögh remekül ugratta ki Girsiket a bal oldalon, aki nem a "sűrűbe" lőtte be a játékszert, hanem visszagurította a tizenhatosra, ahol az érkező Krausz futtából a jobb alsóba belsőzött. Nem volt ünneplés részéről, hisz ötvenöt bajnokit játszott Kazincbarcikán, ahonnan aztán a Balaton partjára szerződött. Lehetett volna nagyobb arányú is ez a siker, ám Varga passza után Girsik ziccerét megfogta Megyeri, igaz, előbbi nem helyezte igazán jól a lövését.

Merkantil Bank Liga – 11. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – BFC Siófok 2–3 (2–2)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 550 néző. Vezette: Lovas László (Szert Balázs, Csatári Tibor)

Kolorcity Kazincbarcika SC: Megyeri II G. – Székely K. (Szemere B., 84.p.), Ur, Lippai, Süttő – Heil (Nagy J., 84.p.), Csatári – Kállai Z. (Dvorschák, 84.p.), Ádám F. (Benkő, 73.p.), Pálinkás – Laczkó (Puska, 73.). Vezetőedző: Varga Attila.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Varjas Z., Debreceni, Varga B. – Szakály A. (Nagy–Kolozsvári, 89.p.), Krausz – Major (Girsik, 76.p.), Nyári (Balogh B., 61.p.), Forgács (Eördögh, a szünetben) – Farkas B. (Horváth P., 61.p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerzők: Laczkó (36.p.), Lippai (40.p.), illetve Debreceni (26.p.), Szakály A. (42.p.), Krausz (81.p.)