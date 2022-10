Október negyedikén már le is játszotta az első Magyar Kupa-selejtezőt a Szolnok és a Tatabánya, szerdán pedig a TFSE a BVSC-vel csap össze, majd a DEAC a Győrrel csap össze a nőknél, míg a férfiaknál a Veszprém a Dunaújvárossal méri össze az erejét. Csütörtökön a hölgyeknél a Kispest a Veszprém együttesét fogadja, rendhagyó módon vasárnap is rendeznek egy találkozót, amelyen a Vasas fiókcsapata a Budaörssel mérkőzik meg.

A bajnoki program pénteken egy NB I.-es összecsapással kezdődik, ahol a miskolciak látogatnak Szolnokra, az összes többi meccsre pedig szombaton kerül sor. Így például az Extraliga fővárosi rangadójára is, ahol a bronzérmes MAFC a bajnok Pénzügyőrt fogadja, s ezt a találkozót a Hunvolley Tv is közvetíti. A Kistext Kazincbarcikára, a DEAC Kecskemétre, a Fino Kaposvár pedig az újonc Máv Előre otthonába, Székesfehérvárra látogat. De ezen a napon rendeznek még két NB I.-es találkozót is, míg Hűvösvölgyben B-kategóriás nőistrandröplabda-versenyt szerveznek.