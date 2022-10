Komoly erőpróba vár a Gyirmótra Siófokon, ugyanis a Révész Géza utcai Stadionban május óta nem kaptak ki Domján Attila tanítványai, akkor a Szombathelyi Haladás távozott három ponttal, amit hét veretlen bajnoki követett, három kapott góllal. Ráadásul kifejezetten jól megy a Gyirmót ellen, hisz a legutóbbi három hazai bajnokijukat megnyerték ellenük. Balogh Bence Benitó kettőn is betalált, egy alkalommal pedig Horváth Péter duplázott, utóbbi három gólnál jár a szezonban, de már 432 perce nem volt eredményes, Balogh csak egynél jár, igaz mindössze 249 percnyi játék van a lábában. Remélhetőleg – amennyiben lehetőséget kapnak – folytatják a kisalföldiek elleni jó sorozatukat, ahogy klubjuk is, mely az egymás elleni húsz bajnokiból kilencet megnyert és csak ötször kapott ki.

Nem rossz mutató, különösen annak fényében, hogy a gyirmótiak a korábbi tizenöt másodosztályú szezonjukból tizenkettőben dobogósok voltak, kétszer bajnokok is lettek. Most is az előkelő negyedik helyen állnak, ám többségében alsóházi együttesekkel találkoztak. Az eddigi tizenegy fordulóban a második Diósgyőri VTK, a nyolcadik Szentlőrinc és a tizedik ETO FC Győr volt a legerősebb ellenfelük. A legutóbbi, feljutást hozó NB II-es szezonjukban tizenegy forduló után hárommal több pontjuk volt és nem tizenegy, hanem csak kilenc gólt kaptak.

– A játékunk kiváló volt, a védekezésünk nem volt stabil, de ebben a szezonban nem is olyan stabil, mint megszoktuk, ezen változtatnunk kell mindenképp – nyilatkozta a korábban Siófokon is remek munkát végző Csertői Aurél, a legutóbbi, Szombathelyi Haladás elleni hazai vereség (1–2) után. A szakember csapatainak sikerét a védekezés alapozza meg, a feljutáskor övék volt a legkevesebb kapott gól, s az élvonalbeli kiesés sem a gyenge védekezés miatt volt, hisz öt együttes is több gólt kapott náluk. Nem véletlenül mondják, hogy a meccseket a támadók döntik el, a bajnokságot viszont a védelmek nyerik. Ebben a szezonban jelenleg négy csapat is kevesebb góllal áll, remélhetőleg sikerül a somogyiaknak is kihasználni, hogy nincs meg az a fajta stabilitás, amiről Csertői Aurél beszélt.

Krauszéknak már az elejétől nagyon kell koncentrálniuk, mert ellenfelük erősen kezd; az első félidőkben tizennégy gólt rúgtak, ennek felét az első tizenöt percben. A fordulás után már nem ilyen sikeresek, ha csak az első félidők eredményét vennénk figyelembe, akkor huszonegy pontjuk lenne, ha csak a másodikét – hat rúgott góllal, melyből kettőt Herjeczki szerzet – már csak tizenhárom. Négyszer kaptak ki, mindannyiszor hazai pályán, s mindannyiszor a fordulás után buktak el. A Gyirmót persze nem véletlenül élcsapat, ha nem megy otthon, akkor idegenben vitézkednek: április óta nem vesztettek vendégként, akkor Debrecenben kaptak ki (3–1), azóta hét – kettő élvonalbeli és öt másodosztályú – bajnokin nem találtak legyőzőre.