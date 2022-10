Alaposan megnehezítették saját dolgukat, ám így is nyertek a lényegesen több helyzetet kidolgozó balatoniak. Megérdemelten jutottak előnyhöz Farkasnak köszönhetően, aki Varjas jobbról bepasszolt labdáját pörgette a kapuba egy védővel a nyakán (1-0). Farkas le is zárhatta volna a meccset a félidő hosszabbításában, de hiába vezethette a labdát kapura, csak egy blokkolt lövés lett belőle. A fordulás után Polényi labdaszerzésből indult egy remek hazai akció, melyet ő is fejezett be, ám Prokop védett. Remek támadás volt, amit – siófok mezben 60. bajnokiján pályára lépő - Szakály jobban is lejátszhatott volna. Két, vagy háromgólos előny helyett egyenlítettek a vendégek, igaz erről nem tehetek, hisz Rétyi bal oldali beadását Varga bepasszolta a saját kapujába pedig senki nem volt körülötte (1-1). A csapat azonban kihúzta a bajból Vargát, egy perc elteltével Eördögh egy lepattanóból kilőtte a jobb alsót (2-1). Nagyon lendületbe jöttek; előbb Balogh jobb alsóba tartó tekerését mentették szögletre a vendégek, majd Debreceni rontotta el az elronthatatlant, pontosabban Prokop védett fantasztikusan. Megint lerendezhették volna a meccset Polényiék, újfent nem tették, ám erre most nem fizettek rá, sikerült megőrizniük az előnyüket, a hajrában jöttek ugyan előre a vendégek az egyenlítésért, de nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni.