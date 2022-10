Két győzelemmel és három vereséggel a tizedik helyről várja Kometa Kaposvári KK az összecsapást, míg a szegediek egy diadal mellett háromszor kaptak ki, s a tizenegyedik pozíciót foglalják el. A pontvadászatot egy Szolnok elleni hazai összecsapással kezdték a somogyiak, s végül a Tisza-partiak örülhettek. Ezután a bajnoki címvédő Szombathely otthonában léptek pályára, s szinte végig vezetve, óriási meglepetést okoztak, hiszen felülmúlták a Falco-Vulcano Energia KC-t. Az első Kaposvár Arénában aratott siker sem váratott sokat magára, miután egylabdás meccsen tartották otthon a pontokat az Atomerőmű SE ellen. Ezt két vesztes meccs követte, előbb Oroszlányban az MVM-OSE Lions, majd a Zalakerámia-ZTE KK otthonában kaptak ki. Utóbbi találkozón – Puska Bence sajnálatos sérülése miatt – a mindössze tizennyolc esztendős Halmai Dániel kezdőként kapott szerepet, s élt is a lehetőséggel, hiszen nagyon bátran játszott, szerzett két pontot, lekapott egy-egy támadó- és védőlepattanót és egy szerzett labda is került a neve mellé.

– Két nappal a mérkőzés előtt, amikor videóztunk és készültünk a zalaiak ellen, akkor szólt Ivan Rudez vezetőedző, hogy a kezdőben számít rám – elevenítette fel Halmai Dániel. – Őszintén szólva, nagy meglepetésként ért, de próbáltam élni a bizalommal, segíteni a csapatomnak. Szerintem az első félidőben ez sikerült is, mindenki jól játszott, minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Aztán sajnos a harmadik negyedben beerősített a ZTE, mi pedig az öltözőben maradtunk, így át is vették a vezetést, utána már csak futottunk az eredmény után.

Fotós: Lang Róbert

Egy fiatal sportolónak mindig nagy élmény, ha életében először tagja a kezdőötösnek.

– Nagyon sokat jelentett, hogy bízik bennem az edző, s nem csak bennem, hanem az összes fiatalban – fogalmazott Halmai Dániel. – Egy biztos óriási élmény volt, amit sohasem fogok elfelejteni.

Vasárnap 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák látogat a Kaposvár Arénába.

– Azt egyelőre még nem tudom, milyen szerepet szán nekem a mester, de abban biztos vagyok, hogy ezúttal is számolni fog velünk Ivan Rudez – tette hozzá a tizennyolc esztendős sportoló. – Sajnos két fiatal is sérüléssel bajlódik, Hajduk Attila és Puska Bence sem léphet pályára. Már javában készülünk amúgy a Szeged ellen, s mindenképpen nyerni akarunk, mert a találkozó után jön a válogatott szünet, melyre jó lenne egy győzelemmel menni. Illetve itthon játszunk, így egy kicsit elvárás is a diadal, és szerintem össze is jöhet.

Egyedülálló fejlődési lehetőség az idei szezon a fiataloknak, hiszen rengeteg sanszot kapnak a bizonyításra.

– Nagyon fontos idény ez számomra és a többi fiatalnak is, mert számít ránk a szakmai stáb – hangsúlyozta. – A kapott percek alatt leginkább a védekezésből szeretném kivenni a részem, erre szeretnék koncentrálni, minden egyes pályán töltött pillanatot szeretnék meghálni, s élvezni akarom a játékot.

Halmai Dániel hangsúlyozta, nagyon fontosak szurkolók, hatodik emberként tudják segíteni a csapatot. – Köszönjük nekik, hogy mellettünk állnak, Zalaegerszegre is sokan elkísértek minket, s remélem az SZTE ellen is jó sokan lesznek a Kaposvár Arénában.