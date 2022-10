Ahogy arról már korábban írtunk ezüstéremet szerzett az ICF maraton világbajnokságon Szerafin Zsófia. A Kaposvári Vízügyi SC kajakosa az ifjúságiak tizenkilenc kilométeres futamában, nagy csatában Horváth Kata mögött végzett a második helyen.

– Nagyszerűen éreztem magam a világbajnokságon és az elért eredménnyel is elégedett vagyok – összegzett Szerafin Zsófia. – Folyón eveztünk, de nem volt erős az áramlat, a futószakaszok során homokos volt a talaj, ami kicsit megnehezítette a dolgunkat, mindent összevetve azonban jól kialakított pályán versenyeztünk, amin szerencsére edzeni is tudtam a világbajnokságot megelőző két napon. A futam során végig összedolgoztunk a másik magyar egységgel, ennek is köszönhető az, hogy a többieket magunk mögött hagytuk. Bár elég sokáig tartották velünk az iramot, de mentálisan és fizikálisan is jól bírtuk. Büszke vagyok arra, hogy sikerült idáig eljutnom, megérte annyit szenvedni – tette hozzá mosolyogva.

Szerafin Zsófia a portugáliai ICF maraton világbajnokságon szerzett ezüstérem mellett Dániában egy Európa-bajnoki aranyérmet is begyűjtött, így igen sikeres évet zárt.

– Hosszú szezon volt, amit jól zártam – mondta a Kaposvári Vízügyi SC tehetsége. – Nem volt könnyű, hiszen augusztusban, amikor mindenki pihent, nyaralt, én egyedül készültem.

A kaposvári sportoló ebben az évben a maraton szakában tette le a névjegyét, első éves ifistaként, a következő évnek pedig hasonló tervekkel vág neki, de immár síkvízen.

– Jövőre ötszáz méteren szeretnék eljutni egy világeseményre, akár egyéniben, akár párosban – folytatta Szerafin Zsófia. – Ennek a szakágnak ugyanis nagyobb az elismerése, mint a maratonnak. A végső cél pedig az olimpia.

Ponte de Lima-ban a magyar csapatot ezúttal is Faludy András, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Versenysport Bizottságának elnöke vezette. A kaposvári edzőre számos sportdiplomáciai feladat hárult a világbajnokságon.

– A fő feladatom az akkreditációk intézése volt – mondta Faludy András. – Emellett dopping vizsgálatokra kísértem a tizennyolc év alatti versenyzőket, illetve a tolmácsolásban segítettem, valamint tartottam a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel.

– A világbajnokság mezőnye nagyon erős volt – folytatta Faludy András – A portugálok világbajnoka, olimpiai ezüstérmese, Fernando Pimenta is rajthoz állt, a szereplése pedig rengeteg hazai nézőt vonzott. A portugálokon kívül az Amerikai Egyesült Államokból és Japánból sokan érkeztek a versenyre. A felnőtt férfiak mezőnye egy gladiátorharc volt az elejétől a végéig. A szervezéssel és a körülményekkel minden rendben volt, csak a vacsorával adódott némi gond, mivel kicsit szegényesnek bizonyult, de a reggeli és az ebéd bőséges volt. A shuttle buszok néha késéve érkeztek, de ez a mediterrán térségben megszokott.

Faludy András ezen feladatai mellett versenyzője, Szerafin Zsófia felkészítéséről is gondoskodott.

– Kicsit nyugodtabb voltam a versenye alatt, mint az Európa-bajnokságon, hiszen ott már láttam, hogy mire képes egy erős nemzetközi mezőnyben – tette hozzá a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – A szövetségi kapitány is kiemelte, hogy éretten irányított a bolyt, jól helyezkedett és végig tudatosan versenyzett. Ha nem fájdul meg az alkarja, akkor fényesebb is lehetett volna az érem, de így is teljes mértékben elégedett vagyok.