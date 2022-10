Nem sok ideje maradt a pihenésre a játékosoknak a Falco-Vulcano Energia KC ellen aratott győzelem után, hiszen kedden 17.45 órától már újra pályára szólítják őket.

– Nagyon fizikális mérkőzés volt a szombati, jól kezdtük a találkozót, támadásban és védekezésben is megvolt a ritmusunk – nyilatkozta a győztes összecsapásról Hendlein Roland. – Nagyon jó húzás volt, hogy átálltunk zónára, erre ugyanis nem számított az ellenfelünk, s ez nagyban hozzájárult a sikerhez, melyet nagy győzelemnek könyvelek el, mert régóta nem nyertünk Szombathelyen.

A keddi ellenfelükkel összecsaptak az Orosz László Emlékmérkőzés keretében, akkor a paksiak örülhettek.

– Nem lehet messzemenő következtetéseket levonni abból a meccsből, mert minden mérkőzés más – tette hozzá Hendlein Roland, aki a nyáron szerződést hosszabbított a Kometa Kaposvári KK-val. – Sok mindentől függ egy-egy találkozó kimenetele, például attól is, kinek, milyen a pillanatnyi állapota, milyen terhelést kaptak a játékosok az azt megelőző napokban, héten. Az ASE elleni volt az első hazai fellépésünk, kicsit görcsösen játszottunk, volt bennünk némi megfelelési kényszer is, miután az újjá alakult csapatnak az volt a bemutatkozója a szurkolóink előtt. Bízom benne, hogy a keddi találkozó teljesen más lesz, s tovább tudjuk vinni azt a jó ritmust és azt a csapatjátékot, amit sárga-feketék ellen nyújtottunk.

Fotós: Lang Róbert

A Faco KC ellen már a tizennyolcadik percben elvesztették Tomislav Gabricot, így a horvát válogatott kosárlabdázóért is küzdött az együttes.

– Nagyon rosszkor jött a kiállítás, mely szerencsére nem jár automatikus eltiltással – hangsúlyozta a csapatkapitány. – Jól reagáltunk a szituációra, mely nem lehúzott minket, hanem inkább felpörgetett, meg akartuk mutatni, nélküle is meg tudjuk csinálni. Ez oda vezethető vissza, hogy a csapat nagyon egyben van, egymásért küzdünk, harcolunk az utolsó pillanatig. Ez a szezon eddig kivételes számunkra, mert egy olyan kémia alakult ki, ami mostanában nem volt és ez a siker kulcsa, ezért is tudtunk a felkészülési időszak alatt is jó meccsek játszani és nyerni. A Szolnok ellen nagyon kevés hiányzott a sikerhez, az elején nem hittük el, hogy sokkal többre vagyunk képesek, ezért kaptunk ki hat ponttal. Ha egy kicsit előbb eszmélünk és elfogadjuk azt, tudunk jól játszani, akkor még ennél is szorosabban alakulhatott volna az összecsapás. Persze az is benne volt a pakliban, hogy az Olajbányász elleni volt az első hivatalos meccsünk hazai pályán és mindenkiben volt egy kis lámpaláz – ezt kedden már le tudjuk vetkőzni.

Hendlein Roland üzent a szurkolóknak is. – Gyertek el minél többen, s buzdítsátok a csapatot, ahogy eddig is tettétek. Ha van szurkolás, jó a hangulat, akkor a nézők tényleg hatodik emberként tudják segíteni a csapatot, így a nehéz helyzeteken, a holtpontokon sokkal könnyebben át tudunk lendülni.

A játékos kiemelte, Szombathelyre is sokan elkísérték a Kometa Kaposvári KK-t, s ezúton – minden játékos és stábtag nevében – is köszöni szépen a támogatást, amit nyújtottak, s bízik benne egyre többen tartanak majd velük idegenbe is.

Az előző meccsre 1800 néző látogatott ki, információink szerint soha ennyien nem voltak még sporteseményen a Kaposvár Arénában.

Az U20-as mérkőzés 14.45 órakor kezdődik.