Gyimes Zsófia életében mindig is fontos volt a sport, hiszen édesapja atléta edző. Ám viszonylag hamar kiderült, hogy belőle nem lesz atléta, inkább valamilyen labdasportot kellene űznie. A nővére kezdett el először röplabdázni, így az ő nyomdokaiba lépve próbálta ki ő is a sportágat tíz éves korában.

– Igazából a legjobb sport a világon, de egyébként azt szerettem meg benne, hogy egy nagyon élvezhető sportág olyan szempontból, hogy például a gimnáziumban testnevelés órán, amikor lehetett választani mit csináljunk, akkor mindenki röplabdázni akart – emlékezett vissza Gyimes Zsófia. – Ezt a sportot tényleg mindenki szereti, nem kell benne sokat futni, szerintem ez nagyon király. Nincsen testkontakt, mint a kosárlabdában vagy a kézilabdában, szóval ilyen szempontból még kevésbé is veszélyes.

Dinamikus játékos, szeret gyors játékot játszani, minél gyorsabb labdákat ütni. Ezt az előnyének tartja, mivel a posztjához képest a centerek között nem számít olyan magasnak, ezért a gyorsaságát próbálja kihasználni.

– Egy sportösztöndíjjal jutottam ki Amerikába egyetemre, ahol marketingmenedzsment volt a szakosodásom – kezdte el mesélni Gyimes Zsófia a légiós időszakáról. – Végig röpiztem azt a négy évet, amíg kint voltam, nagyon sokat tanultam, ott váltam egylábas centerré, ott specializálódtam arra a posztra, ahol most játszom. Ez nagyon nagy előnynek számít, mert Magyarországon nem játsszák sokan ezt a fajta játékot, nincs sok center, aki ezt az egylábas ütést szereti. Amikor először játszottam profiként külföldön, akkor Franciaországban játszottam, ott szintén nagyon sokat tanultam. Mindkét külföldi tapasztalatszerzésemért nagyon hálás vagyok, mert sokat fejlődtem mind emberileg, mind játékosként egyaránt és úgy tudtam visszajönni Magyarországra, hogy kihasználtam ezeket a kint tanult dolgokat.

A tizennyolcszoros válogatott center az előző szezont az UTE együttesében teljesítette az Extraligában, ahol a hatodik helyet szerezték meg. A 2022/2023-as idényt pedig a Kaposvári Női Röplabda Club csapatánál fogja tölteni.

– Kaposvárral amióta profi vagyok szinte minden évben tárgyaltam, mert nagyon jó itt a csapat, nagyon jók a lehetőségek, például gyönyörű a csarnok – emelte ki a tehetséges sportoló. – Azért döntöttem idén végül a Kaposvár mellett, mert úgy voltam vele, hogy szeretnék egy kicsit erősebb együttessel játszani. Újpesten is szerettem lenni, viszont nem volt egy jó szezonunk tavaly, így szeretnék egy olyan egyletbe játszani, ahol több esélyünk van a legjobb négy közé kerülni vagy akár érmeket elérni a bajnokságon belül. Sajnos folyamatosan edzéseink vannak, így nem volt túl sok időm körülnézni a városban, de a csapattársaim állandóan a Gecco Mexikói Étterembe járnak, úgyhogy már alig várom, hogy én is kipróbáljam ezt az éttermet. Egyébként a város meg szerintem Magyarország kisebb városai közül az egyik legjobb, Budapest nyilván más hangulatú, viszont pozitív csalódás volt nekem olyan szempontból, hogy teljesen nosztalgikus érzésem van az egyetememre visszanézve, hiszen szintén egy kisebb egyetemi városban volt Amerikában. Ott éreztem hasonló hangulatúnak az egész környezetet és ez pozitív élmény.

Gyimes Zsófia ott volt abban a magyar női válogatottban idén, amely bebiztosította a helyét a jövő évi Európa-bajnokságra és a csoportelsőségért is küzdhetett.

– Ez most már a harmadik évem volt a válogatottban, úgyhogy szinte már rutinosnak éreztem magamat a csapaton belül – fogalmazott. – Érdekes volt ez az Eb-selejtező olyan szempontból, hogy nagyjából nekünk kötelező volt elérni az Eb-re való kijutást, hiszen tudtuk, hogy papíron nálunk gyengébb ellenfelekkel is fogunk játszani. Így egy kicsit bennünk volt a biztonság, hiszen tudtuk, hogy meg tudjuk verni azt a két csapatot. Az volt az egyik célunk, hogy megpróbáljunk csoportelsőként továbbjutni, ami végül nem sikerült, habár az ukránokkal is nagyon szoros meccseket játszottunk, főleg itthon, de jobbnak bizonyultak és mindkétszer kikaptunk tőlük. De megtaláltuk a motivációt, hogy a legfontosabb, amit el akarunk érni az a bejutás és ez sikerült is.

Ennek okán Szedmák Rékával és Stamatia Kyparissi-vel később tudott csak csatlakozni a KNRC felkészüléséhez.

– Hogy később csatlakoztunk a csapathoz meg van ez előnye és a hátránya is, nekem egy pozitív csalódás volt, hogy megjöttünk és annyira jó volt a hangulat az együttesen belül – mondta vidáman Gyimes Zsófia. – Mindenki nagyon aranyos volt és változó tud lenni, hogy mondjuk a külföldiek mennyire tudnak vagy akarnak beilleszkedni. Azt éreztem, hogy itt a légiósok is szeretnek együtt lenni a magyarokkal és fordítva. Idén fiatal gárdánk van, viszont pont ettől, hogy nagyon jó a hangulat Vincent Lacombe, a vezetőedző nagyon jó csapatot tudott összehozni. Ezért szerintem a négy közé jutás mindenképp cél és azon belül pedig akármilyen meglepetést tudnánk hozni az nagyon jó lenne. Szeretnénk akár egy érmet is elérni, de ez még a jövő zenéje.

Szombaton kezdődik a női Extraliga, a Kaposvári NRC a tavalyi ezüstérmes Swietelsky-Békéscsabával találkozik majd idegenben 19 órakor, amit az M4 Sport is közvetíteni fog.

– A Békéscsabával pont nem találkoztunk felkészülési meccseken, de tudjuk, hogy egy erős csapat, szinte minden évben döntőt játszanak – hangsúlyozta a huszonhat éves center. – Szeretnénk egy nagyon jó mérkőzést játszani. Nem tudom, hogy cél-e nekünk megverni őket, de igazából a célunk mindenkit legyőzni, úgyhogy szerintem egy izgalmas összecsapás lesz mindenképpen és egy jó erőpróba nekünk egy erős együttes ellen. Aztán meglátjuk ez hogy fog alakulni.