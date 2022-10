Három nap leforgása alatt a második felkészülési mérkőzését vívta Gyirmóton Ciprus U19-es nemzeti csapata ellen a magyar U19-es válogatott. A Szélei Zoltán irányította csapatban ezúttal kezdőként kapott lehetőséget a BFC Siófok középpályása, Nagy-Kolozsvári Dániel, míg a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű belső védő, Heil Máté a 69. percben, csereként lépett pályára. Korosztályos nemzeti csapatunk ezt követően fordította a maga javára a mérkőzést, s Jurek Gábor duplájával, akárcsak kedden, ezúttal is kétgólos magyar siker született.

– A kulcs mindkét mérkőzésen a csapatjáték, valamint az elképzelt taktika megvalósítása volt – mondta a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapjának Szélesi Zoltán, az U19-es válogatott szövetségi edzője. – Az első mérkőzésen zömében a selejtezőn játszó játékosok léptek pályára, és az elsődleges cél a játékunk finomítása, pontosítása volt. A második találkozón ehhez képest tíz új játékost küldtünk pályára, ennek ellenére mind az eredmény, mind a mutatott játék terén sikerült megfelelni az elvárásoknak. Voltak ugyan gyengébb egyéni teljesítmények is, de több játékos is megmutatta, hogy képes gyorsan alkalmazkodni. Természetesen van még mit javítani, de hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, amelyeket a csapatjáték és az egyéni teljesítmények javításához is fel fogunk használni.

Magyarország-Ciprus 2–0 (0–0)

Magyarország: Dala Martin – Horváth Ákos (Bodnár Gergő, a szünetben), Győri Ábel (Heil Máté, a 69. percben), Lénárt Gábor, Lovas Zsombor (Horváth Hunor, a szünetben) – Jurek Gábor, Tuboly Máté (Kocsis Dominik, a 69. percben), Nagy-Kolozsvári Dániel, Bakti Balázs – Tóth Tamás Vid, Krajcsovics Ábel (Keresztes Noel, a szünetben.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán.

Gólszerző: Jurek (a 83. és a 88. percben).