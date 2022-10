A gokartsportban több sorozat létezik és több világdöntőt szerveznek, azonban hivatalos, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szervezett világbajnokság csak egy van. Az FIA gokart-világbajnokság 2022-es kiírását szeptember 15 és 18 között rendezték Sarnóban. A versenyen a HUMDA Academy tizennégyéves fiatal tehetsége, Hideg Ádám, Molnár Martin (OK Junior kategória) és Krózser Menyhért (OK kategória) képviselte Magyarországot.

– A gokartban nagyon szoros a mezőny, a hétvége előtt akár húsz embert fel lehetett volna sorolni, aki megnyerhette volna a világbajnokságot – fogalmazott Hideg Ádám.

Ádám az ötödik helyről várta a világbajnoki döntő rajtját. Nagyszerű indulással már az első körben a második helyre jött fel, majd körökön keresztül vezette a verseny döntőjét. Parázs küzdelem alakult ki a tizenhét körös futamon, amely során Ádám volt, hogy az ötödik helyig esett vissza, végül azonban a második pozícióig tört előre, így a világbajnok thaiföldi Enzo Tarnvanichkul mögött ért célba. Molnár Martin idei egyik legjobb formáját hozta a hétvégén, a negyedik helyről rajtolt, azonban többször kilökték, vesztett néhány pozíciót, de a hősies küzdelem eredményeként a nyolcadik helyen intették le. Az OK kategóriában induló Krózser Menyhért eseménydús döntőn van túl, folyamatos pozíciókért való csatározás és számtalan előzés jellemezte a futamát, végül a huszadik helyen zárt.

Hideg Ádám dobogója Kálmán Péter, a HUMDA gokartstratégiáért felelős szakértőjenek igazán különleges érzés volt, ugyanis egészen idáig ő volt az utolsó magyar versenyző, aki FIA-rendezvényen az első háromban végzett gokartosként.

– 2001-ben szálltam le az FIA CIK Európa-bajnokság dobogójának a második fokáról, és ez volt az utolsó pódium a magyar gokartsport történetében – mondta Kálmán Péter. – Ádám most úgyszintén leszállt, de világbajnokságon. Kiráz a hideg, feláll a hátamon a szőr, félelmetes dolog ezt megélni. Illetve decemberben azon az FIA-gálán is részt fog venni, ahol a Formula–1-es világbajnokkal együtt fogják felszólítani a dobogóra és megtapsolni Párizsban.

A sikerekkel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón elmondták a fiatal tehetségek, hogy 2023-ban is még a gokartban fognak versenyezni. Hideg Ádám és Molnár Martin is már feljebb lép az OK kategóriába. Hosszabb távon a formulaautózás a célja mindannyiuknak. Hideg Ádám nemrég egy Formula–4-es teszten is részt vett Olaszországban, célja, hogy 2024-ben már ebben a kategóriában álljon rajthoz.

– Bátran nevezhetjük történelminek a hétvégi sikereket, soha nem állt még magyar versenyző az FIA gokart-világbajnokság dobogóján, sőt, mindegyik eredmény felülmúlta az addigi legjobb magyar helyezéseket – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Fényes jövő áll a hazai autó-motorsport előtt, vannak tehetségeink, akik korosztályukban a világ élvonalába tartoznak. Az FIA vokart-világbajnokságon jeleskedő versenyzők jó úton haladnak afelé, hogy néhány év múlva a legrangosabb nemzetközi sorozatokban, akár a Formula–1-ben szurkolhassunk nekik.

– Az FIA gokart-világbajnokság a gokart szakág legrangosabb éves rendezvénye, ahol a jövő Formula–1-es versenyzői vitézkednek, a magyarok kitűnő eredményei bizakodásra adnak okot a jövőt illetően – hangsúlyozta Őry Kornél, a HUMDA Zrt. sport- és közlekedésbiztonsági igazgatója. – Ha megnézzük a világbajnokság OK Junior kategóriájában dobogós helyezést elérő versenyzők névsorát, olyan nagy sikerű autóversenyzőket találunk a Formula–1-ben, mint Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams) vagy Mick Schumacher (Haas). Többek között közéjük iratkozott fel a világbajnoki ezüstérmével Hideg Ádám. A Sodikart gokartgyártó, amelynek gokartjával Ádám versenyzett, kiemelte, hogy legutóbb egy azóta futamgyőztes Formula–1-es versenyzővel, a francia Pierre Gasly-val voltak képesek ekkora sikert elérni a világbajnokságon.