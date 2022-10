A Kaposvári VK két peches döntetlen, míg a Pécsi VSK egy kiadós verés után várta a szomszédvári rangadót. A mérkőzés elején úgy tűnt, hogy a Mecsekaljaiak felálltak a padlóról a Honvéd elleni vereséget követően, hiszen Kolozsi Marcell akciógóljával megszerezték a vezetést, amit Vogel Soma centerből meg is duplázott, a kaposváriaknak pedig még megúszásból sem ment a gólszerzés, hiszen Juhász-Szelei Norbert elhibázta a ziccert. A gólcsendet a második negyed elején sikerült csak megtörnie a vendégeknek, amikor Szatmári Kristóf lövése talált utat a kezek között a pécsi kapuba, ezzel pedig elkezdte a felzárkózást a KVK. Az egyenlítésre sem kellett sokat várni, hiszen Aleksa Petrovski akciógólja után már a vezetésért támadhatott Surányi László csapata, melynek a védekezése is feljavult, sőt Csoma Kristóf is halmozni kezdet a bravúrokat a kapuban. Az viszont nem rajta múlt, hogy Keresztúri Márton lövése becsorgott a hálóba.



Fotós: Klein Péter



A fordulást követően ifjabb Berta József találata újra felhozta döntetlenre a vendégeket, majd a harmadik felvonás közepén Lajkó Mártont állították ki brutalitásért, így négy percig emberelőnyben játszhatott a KVK, amely büntetőt is kapott. Az ötméterest Szatmári Kristóf ezúttal nem hibázta el, így a találkozó során először vezettek a somogyiak, akik éltek az emberelőnnyel, s egy szép támadás végén Szatmári Kristóf harmadik találatával kétgólos előnyre tettek szert. Gaszt Roland bombagólja viszont visszaadta a reményt a hazaiaknak, akik egyre inkább kezdtek extázisba kerülni. Ráadásul ehhez hozzájárult Keresztúri Márton találata is, amivel újra döntetlent állt az eredményjelzőn a harmadik negyed végére.



Fotós: Klein Péter



Az utolsó játékrész a már kiegészülő pécsiek kettős emberelőnyből, Szabó Gergő találatával újra magukhoz ragadták a vezetést, így nem jött jól, hogy a következő támadásnál Horváth Ákos csak a felső kapufát találta telibe. A rutinos Vindisch Ferenc azonban ismét csapata élére állt, hiszen kiemelten fontos gólt szerzett, amivel újra egyenlített a Kaposvár. A folytatásban viszont ifjabb Berta József és Szatmári Kristóf is csak a kapufát találta telibe, majd Aleksa Petrovski szabálytalankodott büntetőt és végleg cserést kiállítást érően. A hazaiak részéről Keresztúri Márton pedig nem hibázta el az ötméterest a lefújás előtt bő másfél perccel. A hátralévő időt már megpróbálta minél jobban húzni a PVSK, így a Kaposvárnak csak kilenc másodperce maradt arra a bajnoki vége előtt, hogy egyenlítsen. Surányi László időt is kért, s újra kidolgozott egy pontot érő taktikát, akárcsak Szegeden. Ezúttal Vindisch Ferenc fejezte be az akciót, ami ismételten azt jelentette, hogy a Kaposvár megőrizte veretlenségét, de újra csak egy pontot szerzett.

PVSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK 7–7 (2–0, 1–2, 2–3, 2–2)

Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 320 néző. Vezette: Rubos K., Csizmadia Zs.

PVSK-Mecsek Füszért: Gelencsér – Kolozsi (1), Gaszt (1), Keresztúri (3), Csorba, Pellei K., Vogel S. (1). Csere: Reisz, Kókai, Lajkó, Némethy, Szabó G. (1). Vezetőedző: Török Viktor.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (1), Langiewicz, ifj. Berta J. (1), Vindisch (2), Juhász-Szelei, Horváth Á. Csere: Aranyi, Pellei F., Szatmári (3), Palatinus, Takács J. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 11/1, illetve 8/2.

Gól kettő emberelőnyből: 1/1, illetve –.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/1.

Kiállítva, brutalitásért: Lajkó (20. p.).

Kiállítva, végleg cserével: Petrovski (30. p.).

Sárga lap: Török Viktor (19. p.).

Surányi László: – Nehéz nyilatkozni egy ilyen mérkőzés után, ahol minden volt. Az új szabály az, hogy kevés sípszó legyen, de ezúttal ez nem érvényesült. Nem a játékvezetők teljesítményét kifogásolom, ez egy őrületes mérkőzés volt, néha azt is nehéz volt eldönteni, hogy ki támad, ki védekezik. Nem értem, hogy miért nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat, elképesztő gólokat kapunk. A Pécs a legjobbját nyújtotta, volt esélyes a győzelemre, ahogy nekünk is. Végre összejött az első három pont, igaz, három meccs alatt.

Török Viktor: – Férfias küzdelem volt, ahogy arra lehetett számítani. Annak örülök, hogy nem kaptam agyvérzést. Remekül vízilabdáztunk, főleg hátul, hiszen egy négyperces kiállítással sújtva is kevés gólon tartottuk az ellenfelet. Az utolsó két másodpercben a rutintalanság miatt abszolút elkerülhető gólt kaptunk. Komoly teljesítményt tettünk le az asztalra a Honvéd meccs után, így győzelemnek értékelem ezt a döntetlent.