Nem a legjobb előjelekkel várhatta a zalaegerszegi mérkőzést a Kometa Kaposvári KK, miután a hosszabb ideje térdproblémákkal küzdő Csorvási Milán után újabb játékosra nem számíthatott a szakmai stáb, ugyanis Puska Bence sem lehetett ott a többiekkel a pályán, helyére Halmai Dániel került, s egyből a kezdőbe.

Sok hibával kezdte mindkét fél a találkozót, a vendégek nyugodtak meg előbb, ezt jól jelezte Hughes támadólepattanója, mely után Gabric szerezhetett könnyű kosarat. Érdekesség, hogy már öt perc is eltelt a meccsből, a hazaiak még nem szabálytalankodtak, igaz nem is nagyon volt rá lehetőségük. Aztán hamarjában begyűjtöttek kettőt, a második után Hughes csak az egyik büntetőjét dobta be. Paár Márk becserélése után szinte rögtön bevágott egy hármast, majd Gabric is így tett, de a hazaiak nem engedték, hogy elhúzzanak a somogyiak.

Fotós: Lang Róbert



Két és fél perccel a második etap kezdte után időt kellett kérnie a zalaiak vezetőedzőjének, ugyanis tíz egységgel ellépett a Kometa. Hosszas kosárcsendet tört meg Krnjajski Borisz egy szép zicerrel, majd Halmai Dániel szedett le egy támadót, s a gyűrű alatt áthúzva szerzett két pontot. Keller Iván egy triplával hozta vissza a meccsbe a hazaiakat, Ivan Rudez mester rögtön magához is rendelte játékosait. A felzárkózási kísérletet ezzel megakasztotta a horvát mester, de a ZTE ezzel együtt is vissza tudott kapaszkodni a mérkőzésbe. A slusszpoént Aris szolgáltatta, aki egy dudaszós duplával zárta le az első félidőt.

A fordulás után hamar háromra olvadt az előnyünk: több lehetőségünk is kimaradt, valahogy elvesztettük a ritmust támadásban. O'Reilly távolijával egyenlített a házigazda, sőt a játékos a megítélt büntetőt is bedobta, így már vendéglátók álltak jobban. Sorra maradtak ki a lehetőségek, riválisunk pedig élt a lehetőséggel és tizenegy ponttal ellépett.

Az utolsó felvonásra 63–52-vel fordultunk, hiába jött egy-egy jó megoldás például Griffintől vagy éppen Paártól, mindig érkezett válasz. Ha pedig esélyünk volt a különbség csökkentésére, jött egy-két bosszantó hiba, ami megfogta a lendületünket. Az utolsó két perc kilencpontos zalaegerszegi vezetéssel indult. Szigorúbb védekezésre váltottunk és egy labdaszerzés után Gabric emelt be egy hármast, ami azt jelentette négyre csökkent a hátrányunk. Sikerült kivédekeznünk egy támadást, s az ellenakcióból Hughes vágott be egy triplát. Gyorsan beütöttünk két faultot, ám a másodikat sportszerűtlennek ítélték a játékvezetők, s ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó sorsa.

Zalakerámia ZTE KK–Kometa Kaposvári KK 81–77 (17–23, 18–21, 28–8, 18–25)

Zalaegerszeg, Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok. V.: Praksch Péter Á., Goda L., Makrai M.

Zalakerámia ZTE KK: Trice (21/6), O'Reilly (12/3), Polster (6/6), Ostojics (11), Smith (5). Csere: Csuti K. (-), Keller I. (6/3), Rakicevic (15/3), Zsiros P. (3/3), Németh (2), Szalay D. (-). Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kometa Kaposvári KK: Aris (8), Halmai D. (2), Griffin (14/6), Gabric (21/9), Hughes (23/3). Csere: Krnjajski (2), Paár M. (7/3), Hendlein R. (-), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

A mérkőzés alakulása

2. perc: 3–2, 4. perc: 5–6, 6. perc: 10–9, 8. perc: 14–19, 10. perc: 17–23, 12. perc: 19–25, 14. perc: 19–29, 16. perc: 22–33, 18. perc: 28–38, 20. perc: 35–44, 22. perc: 41–46, 24. perc: 45–48, 25. perc: 49–48, 27. perc: 58–50, 30. perc: 63–52, 32. perc: 63–55, 34. perc: 69–63, 36. perc: 73–65, 38. perc: 76–67, 40. perc: 81–77.