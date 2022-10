Már négy fordulón túl vagyunk a férfikosárlabda NB I/A-csoportjában, a somogyiak mérlege pedig 2–2, pont mint a zalaiaknak.

– Az első játéknapon a Szolnok úgy nyert a Kaposvár Arénában, hogy végig vezetett, mi pedig nem játszottunk jól – mondta Puska Bence. – Nem éreztem úgy, hogy kihoztam volna mindent magamból azon a meccsen. Ezután jött a Szombathely elleni találkozó, ott pont fordítva volt, hiszen nagy energiával vetettük bele magunkat az összecsapásba, kiválóan védekeztünk, abból pedig könnyű kosrakat tudtunk szerezni. Még Tome (Tomislav Garbric) kiállítása sem befolyásolta a teljesítményünket, sőt erőt adott nekünk. A Falco ellen nekem is jól ment, ki tudtam venni a részem a védekezésből és a támadásból is, azaz nagyon jó mérkőzés volt számunkra.

Fotós: Lang Róbert

Aztán jött a Paks elleni thriller, amin kétpontos sikert arattunk.

– Sajnos egy kisebb lábsérülést szenvedtem, s az ASE ellen nem tudtam hozni a formámat, a csapat viszont óriásit küzdött – elevenítette fel. – Többször hátrányból álltunk fel, amikor pedig átvettük a vezetést, akkor a tolnaiak jöttek vissza, így a vége szorosan alakult, s végül nagyot küzdve nyerni tudtunk. Oroszlányban nem jöttek be a dobásaink, míg riválisunk jól célzott. Védekezésben sokkal keményebbnek kellett volna lennünk, nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.

Szombat újfent idegenbeli túra vár a Kometa kosárlabdázóira, ezúttal Zalaegerszeg felé veszik az irányt.

– Biztos vagyok abban, hogy egy kőkemény találkozó lesz – hangsúlyozta Puska Bence. – Jó csapat a ZTE, a légiósaik is elég erősek és fiatalok, ők is gyors kosárlabdát játszanak, gyorsindításokból próbálnak könnyű kosarakat és triplákat szerezni. Egy biztos, ellenük is a maximumot fogjuk nyújtani és mindent megteszünk a győzelemért.

A fiatal játékos kiemelte, alaposan felkészültek a héten ellenfelükből, feltérképezték a taktikájukat, a védekezésüket és a játékosaikat is. – Természetesen a saját meccseinket is kielemezzük, mert úgy tudjuk a hibákat kijavítani.

A huszonegy éves sportoló kitért a kaposvári szurkolókra is, akikről elismerően szólt.

– Köszönjük szépen az eddig támogatását, Oroszlányba is nagyon soka eljöttek, és ez nagy energiát adott. – Remélem, Zalaegerszegre is, aki tud, eljön, utána pedig itt Kaposváron az arénában játszunk egy jó meccset.