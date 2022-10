A harmadosztályból egyetlen vereséggel, 101 ponttal és 106 rúgott góllal jutottak fel a másodosztályba a barcikaiak, akik újoncként máris hatodikok, ráadásul otthon 2021 májusa óta nem veszítettek, akkor a Gyirmót FC Győr egy nyolcvannyolcadik percben szerzett találattal vitte el a három pontot! Huszonnégy veretlen bajnokinál járnak, ebből tizenkilenc harmadosztályú és öt másodosztályú! Komoly skalp lehetne tehát Varga Attila együttese, annak a tréneré, aki korábban Siófokon is dolgozott 2017 szeptembere és 2018 szeptembere között. Disztl Lászlótól vette át a tíz forduló után tizennyolcadik csapatot, majd a következő szezonban a tizennyolcadikon is adta át hét fordulót követően Mihalecz Istvánnak. Harmincöt meccsen dirigálta a BFC Siófokot, mely irányítása alatt 45 pontot gyűjtött 38 rúgott és 37 kapott góllal. Az akkori siófoki együttesből Szabó Balázs most a barcikai keret tagja, de Nagy és Szekszárdi is volt korábban a sárga–kékek labdarúgója. A másik oldalon Krausz játszott 55 találkozón, mielőtt a Balaton partjára szerződött volna.

A barcikaiak malmára hajtja a vizet, hogy a balatoniak idegenben még nem szereztek pontot, az előző szezont is figyelembe véve idén május elsején nyertek utoljára Tiszakécskén, ám azóta csak kikaptak a Siófok táblát elhagyva, méghozzá ötször. Az ötből négyen gólt szereztek, kettőn még vezettek is, mégsem jött össze legalább egy döntetlen sem. Minden sorozat megszakad egyszer, ez már remélhetőleg Kazincbarcikán, mert szüksége lenne a sikerélményre a somogyiaknak, akiknél Varjas Zoltán – amennyiben lehetőséget kap – ötvenedik bajnokiját játszhatja sárga–kék mezben. Jó lenne ezt három ponttal ünnepelni, ami augusztus végén, a Szombathelyi Haladás ellen sikerült utoljára, azóta öt nyeretlen bajnokinál járnak.

Egy hét alatt ez a harmadik bajnoki, döntő lehet a keretek mélysége, a frissesség, hogy ki bírja jobban erővel. Utóbbira nagy szükség lesz, mert fizikális kilencven perc várható sok párharccal, hiszen az eddigi tíz fordulóban két piros és huszonhét sárga lapot gyűjtött ellenfelük. Összehasonlításként elmondható, hogy Domján Attila tanítványai mindössze tizennyolc sárgát, ami nagy különbség. Meg kell jegyezni azt is, hogy tizenkét barcikai gólon tizenegy (!) játékos osztozik, mindössze Pálinkás tudott duplázni. A tizenkettő találatból négy érkezett a nyáron, a balatoniak ezzel szemben csak nyolcnál tartanak tíz forduló alatt, amin négyen osztoznak, olyanok, akik már az előző szezonban is a keret tagjai voltak.

A két együttes tizenháromszor csapott össze eddig, hét siófoki és öt barcikai siker született, Borsodban hatból kétszer a házigazdák, négyszer pedig a somogyiak nyertek. Legutóbb tavaly áprilisban Balogh emlékezetes, egy remek cselsorozat után szerzett találata döntött (0–1), ami nagyban hozzájárult a balatoniak akkori bennmaradásához, illetve a házigazdák kieséséhez.