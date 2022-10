Újabb hazai bajnoki vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely vasárnap 15 órakor a tabella 12. helyen álló, legutóbb az akkor még éllovas Veszprém ellen pontot szerző ETO Akadémia csapatát fogadja.

– Hazai pályán ki kell szolgálnunk a nézőket, így nagy öröm, hogy a Bicske elleni meccs után, előző hétvégén újra nyerni tudtunk – fogalmazott Borbély Ákos, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű játékosa. – A célunk, hogy minél több alakalommal tartsuk itthon a három pontot, a győriek ellen is ezzel a szándékkal lépünk pályára, hiszen számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény hazai pályán.

A Rákóczi az előző körben, ugyancsak hazai környezetben begyűjtötte a három pontot a Balatonfüred ellen, aminek köszönhetően feljött a tabella nyolcadik helyére. Az előző mérkőzésen elért sikerből oroszlánrészt vállalt Borbély Ákos, akit a második félidőben küldött pályára Horváth Rudolf, a Rákóczi vezetőedzője. A szélső előbb kiosztott egy gólpasszt, majd maga is bevette a balatoniak kapuját.

– Azokkal az instrukciókkal küldött pályára a mester, hogy sokszor induljak be a védők mögé, minél többször adjam középre a labdát és adjak legalább egy gólpasszt – tette hozzá Borbély Ákos. – Már többször kérte azt tőlem, hogy adjak gólpasszt, illetve szerezzek gólt, szerencsére ezúttal mind a kettő sikerült. Öröm volt számomra, hogy így alakult, főként úgy, hogy nyertünk. Már a félidőben éreztem, hogy megszerezhetjük a három pontot, amikor bementem az öltözőbe mondtam is a srácoknak, hogy ne lógassuk a fejünket, mert képesek vagyunk arra, hogy fordítsunk. A győzelem mindig jó, de ez most különösen az volt. Tatabányán már látszott, hogy a csapat mindent megtesz a sikerért, de ott egy döntetlen tudtunk elérni, az eddigi talán legjobb játékunkkal. Mivel megvertük az Balatonfüredet, így sokkal többet ér az az egy pont.

Borbély Ákos a vasárnapi találatával egy hosszú gólcsendet tört meg, hiszen utoljára 2020. június ötödikén szerzett gólt, még az NB I.-ben, a DVSC ellen az azóta gólkirályi címet begyűjtő, válogatottságig jutó Ádám Martin átadása után. A két találat között sok hasonlóság van.

– Hűha, talán még az NB I.-ben? – kérdezett vissza Borbély Ákos, arra, hogy mikor szerzett utoljára gólt. – Jól emlékszem arra a találatra is: Ádám Martin balról adott egy indítást, ami után a kapus lábai között lőttem a labdát a kapuba. A két találat között van hasonlóság: mind a két alaklommal csereként álltam be és mind a kétszer balról kaptam az átadást, a Balatonfüred ellen Bíró Dominiktől érkezett a gólpassz.

A Rákóczi saját nevelésű labdarúgója a legutóbb még csereként jutott szóhoz, de a legutóbbi meccsen nyújtott a teljesítményével biztos, hogy helyet követel magának a kezdőben. Főleg, ha azt is hozzávesszük, hogy a legutóbbi évadban ő volt az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékos, hiszen összesen 38 tétmeccsen lépett pályára, s közel háromezer percet töltött ott.

– Úgy gondolom és az edzések alapján is azt veszem észre, hogy hétvégén már a kezdőcsapatban kapok helyet – tette hozzá Borbély Ákos. – Nemrég volt egy kisebb betegségem, emiatt nem utazhattam el a csapattal Tatabányára, ezért is voltam csere a Balatonfüred ellen. Ez azonban egyáltalán nem gond számomra, próbálom mindig a legtöbbet kihozni magamból, akár csereként, akár kezdőként kapok lehetőséget.