Az előző fordulóban újra három pontot szerző, ezzel nyolcadik helyre előre lépő Kaposvári Rákóczi FC a tabellán négy hellyel mögötte álló ETO Akadémia ellen szerette volna tovább gyarapítani győzelmei számát. A somogyi zöld-fehérek ennek megfelelően kezdték a találkozót, melynek ötödik percében már gólt ünnepelhettek. Egy szöglet után Pintér Norbert gyűjtötte be a kipattanót, remekül vette észre a bal szélen álló Kálmán Szilárdot, aki egyből középre tekerte a labdát, amit az ötösről Mayer Milán fejelt a kapuba. A támadó, akik korábban évekig játszott Győrben csak egy szolid gólörömmel ünnepelte az idei hetedik találatát, amivel utolérte a szintén hét gólos házi gólkirályt, Pintér Norbertet. A folytatás viszont már nem a kaposváriak szájíze szerint alakult, hiszen az ETO fiataljai iramot váltottak, többet birtokolták a labdát, s védekezésre kényszerítették a hazaiakat. A tizenkettedik percben már majdnem kiharcolták az egyenlítést a kisalföldiek, hiszen Huszár Marcell szerelte a tizenhatoson belül Kocsis Barnabást, majd nyolc méterről lőtt, Mikler Dániel azonban bravúr védett, a kipattanóra viszont Mitring Zsombor csapott le, aki könnyedén elgurította a kapus mellett a labdát, a visszazáró Heil Máté azonban a gólvonalról tisztázott. Tíz perc elteltével ismét Huszár Máté került helyzetbe, aki kapott egy jó indítást, majd tizenöt méterről, kissé balról vette célba a kaput, de ezúttal is Mikler Dániel nyerte kettejük csatáját. A kipattanót viszont újra a sokkal frissebbnek tűnő győriek gyűjtötték be, majd Deákovits Richárd levágódó lövése után megint Huszár Máté elé kerül újra a labda, aki ezúttal nem hibázott, nyolc méterről gurított a bal alsóba. Az újabb gól újabb fordulatot is jelentett a mérkőzésen, hiszen a Rákóczi is váltott, fokozatosan kijött a szorításból, egyre feljebb védekezett, így igen izgalmas, pörgős meccs alakult ki. A hazai helyzetek viszont hiányoztak, hiszen a szünetig csupán pontrúgásból veszélyeztetett a Rákóczi, de Kálmán Szilárd szabadrúgását a léc fölé tolta Kiss Ákos.