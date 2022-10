A találkozó elején mindkét csapat sok hibával kézilabdázott (2–2), tízpercnyi játék után pedig 5–5 állt az eredményjelzőn. A vendéglátó többször is magához vette a vezetést (7–6), de kétgólosnál nagyobb különbséget nem tudott kialakítani (10–8). A somogyiak védekezése fokozatosan javult, ezzel párhuzamosan pedig Marina Rajcic is egyre jobb formába lendült a gólvonalon. Az első játékrész hajráját 0–4-re nyerték a vendégek, így 11–9-nél fordítottak és kétgólos előnnyel vonulhattak a szünetre.

A fordulás után növelni tudta előnyét a szlovén Uuros Bregar vezetőedző csapata (11:15), melyre az MKS Lublin csak részben és időlegesen tudott reagálni Julia Pietras és Romana Roszak vezérletével (14–16). A Siófok KC védekezése ugyanis remekül összeállt, Marina Rajcic pedig szó szerint lehúzta a rolót (14–19). Tamara Mavsar (6) és Debreczeni-Klivinyi Kinga (6) is gólerős játékot mutatott, de ami ennél is fontosabb, hogy csapatként tudték növelni az előnyünket (16–22). A második félidőben mindössze hét gólt kaptak, a hajrában pedig már csak az volt a kérdés, mekkora előnyt tudnak kialakítani a szombati visszavágóra. Végül a különbség a lefújás pillanatában volt a legnagyobb (18–27).

A Balaton-parti együttes a következő mérkőzését az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen játsza, a találkozót október 12-én, azaz szerdán 16.45 órától rendezik. Míg az EHF Európa-liga visszavágója szombaton 18 órakor lesz; mindkét összecsapásnak a siófoki Kiss Szilárd Sportcsarnok ad majd otthont.

MKS Lublin (lengyel)–Siófok KC 18–27 (11–13)

Lublin. V: Kijauskaite V., Zaliene A. (litvánok).

MKS Lublin: Gawlik – Rebicova 3, Portasinska 1 (1) , Roszak 4 , Achruk 1, Tatar 1, PIietras 5 . Csere: Wdowiak, Sarnecka (kapusok), M. Wieckowska 1, D. Wieckowska, Szynkaruk 1, Noga 1, Pastuszka. Vezetőedző: Monika Marzec.

Siófok KC: Rajcic – Kajdon 3, Such N. 2, Kiss N. 2, Mavsar 6(4), Debreczeni-Klivinyi 5 (1), N'diaye 1. Csere: Herczeg (kapus), Kojic 5, Janjusevics 3, Wald. Vezetőedző: Uros Bregar.

Uros Bregar (Siófok KC, vezetőedző): – Nagyszerű eredményt értünk el, de egy pillanatra sem gondolhatjuk azt, hogy ennek a párharcnak vége. Egy hét múlva, hazai környezetben, a szurkolóink előtt ugyanilyen hozzáállással kell kiharcolnunk a továbbjutást. A mai mérkőzésen a védekezés és a kapusteljesítmény kiemelkedő volt.