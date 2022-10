Ezen a találkozón is kihasználta Domján edző mind az öt cseréjét, Weitner Adám viszont csak Terbét és Vast küldte be. Az utóbbi, siófoki kollégájával ellentétben amúgy sem változtat sokat, a legutóbbi bajnoki is csak háromszor tette ezt meg. Ennek egyik oka, hogy nem igazán bő a pécsi keret, ezúttal Futó, Hegedűs, Kónya, Harsányi és Kovács is sérült, Mayer pedig eltiltott volt. Ez üthetett vissza a hajrában, vagy inkább erre játszottak rá a balatoniak a 73. perctől érkező cserékkel, akik az utolsó hét minutumban két gólt is szerezhettek volna! A nyolcvanötödikben Farkas vágott fölé egy Helesfay által elé tenyerelt beadást, majd Nyári indítása után Major vezethette a labdát Helesfayra, aki kifutva hárította az utóbbi ziccerét a nyolcvankilencedikben. Mindkettő, különösen utóbbi kivételes lehetőség volt, a meccsen a legnagyobb! Nem csak Helesfay remekelt, hanem Hutvágner is, akik számos fontos védést mutatott be, meccsben tartva együttesét, Svedjuk lövésénél az első félidőben (24.p.), vagy a másodikban Kocsis szabadrúgásánál (61.p.), majd Kesztyűs rövid felsőbe szánt szögleténél (79.p.).

Az egy pont annyiban igazságos, hogy a pécsiek igazolva a forduló előtti második helyüket és veretlenségüket szervezett, helyenként erőszakos játékukkal irányítani, dominálni tudtak, ráadásul – az ETO FC Győr és a Szombathelyi Haladás ellen is látott – szerencséjük Siófokon sem hagyta el őket a végjátékban, hisz Farkas, de inkább Major helyzete gólt ért volna. Mivel ezek kimaradtak tovább folytatódott a BFC Siófok nyeretlensége, mely immár öt meccsesre hízott. Öröm az ürömben, hogy ebben a tizedik fordulóban sikerült a negyedik kapott gól nélküli bajnokit lejátszani, illetve további pozitívum, hogy ez volt a hetedik hazai bajnoki veretlenül, melyen Eördögh negyvenedik, Polényi pedig nyolcvanadik bajnokiját játszotta sárga–kék mezben.

Merkantil Bank Liga – 10. forduló

BFC Siófok – Pécsi MFC 0–0

Siófok, Városi Stadion, 250 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Balázs, Ring Kevin)

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Varjas Z., Debreceni, Varga B. – Nikházi (Szakály A., 73.p.), Krausz – Balogh B. (Girsik, 73.p.), Eördögh (Major, 84.p.), Makrai (Nyári, 53.p.) – Horváth P. (Farkas B., 73.p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Pécsi MFC: Helesfay – Svedjuk, Rácz L., Katona L., Hadaró – Szeles – Kocsis, Nikitscher (Terbe, 73.p.), Kesztyűs, Gera Z. (Vass B., 87.p.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Weitner Ádám.

MESTERMÉRLEG

Domján Attila: – Az első félidőben a Pécs irányította a játékot. A második játékrész már sokkal kiegyenlítettebb volt, bármelyik irányba eldőlhetett volna a mérkőzés. Hiányérzet azért maradt bennem, mert az utolsó percekben két ziccert rontottunk.

Weitner Ádám: – Örülök annak, hogy egy jó mérkőzésen egy ilyen erős csapat ellen tudtunk végig dominálni, helyzeteket kialakítani. Sajnálom, hogy nem sikerült betalálnunk.