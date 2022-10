A legutóbb szezonban a két klub azonos ponttal zárt, két szoros találkozót játszott egymással, a balatoniak otthon eggyel nyertek (24–23), idegenben pedig hárommal kikaptak (29–26). Most is szoros találkozóra van kilátás, annak ellenére is, hogy erős ráncfelvarráson estek át a házigazdák. Tatabányáról jött Zdolik, Bálint, Bognár, illetve Szegedről Nagy kapus, emellett sikerült megtartaniuk a csapat magját, köztük azt a Zlatko Horvatot, akik EB, VB–döntős, olimpiai bronzérmes, aki a Metalurg Skopje után Dabason is együtt játszik Tarabochiával, akivel gyerekkoruk óta ismerik egymást. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy Szöllősi Szabolcs személyében válogatott játékosa is van a bogláriak ellenfelének.

A mostani keretük az edző, Tomori Győző szerint erősebb, mint a legutóbbi, minden poszton minimum két meghatározó teljesítményre képes játékosuk van. – Ha valóban elkerülnek a sérülések és egy kis szerencsénk is lesz, akkor a 6–8. helyek elérését sem tartom kizártnak – nyilatkozta a klub honlapján még a rajt előtt.

A dabasiak öt forduló után egyetlen győzelemmel és négy vereséggel állnak, a legutóbbi fordulóban a Fejér-B.Á.L. Veszprém otthonában sikerült az első sikerüket begyűjteni (33–30). – Jó erőben, győzelemmel a hátunk mögött, felvértezve várjuk a NEKA elleni mérkőzést, ahol nagyon jó formában lévő ellenfél fog ránk várni hazai pályán – nyilatkozta Tomori Győző. – A tavalyi év után beleerősödtek ebbe a mezőnybe, megvan az a stabil támadás, védekezés taktikájuk, amit egyre jobban kiviteleznek, sokan is vannak. Nagyon okos játékra lesz szükségünk, hogy itthon tartsuk a két pontot, természetesen csak ez a cél lebeg a szemünk előtt.

Az első öt fordulóból egyet nyertek, igaz, az ellenfelek közt ott volt a Pick Szeged (26–37), a Telekom Veszprém (21–30), illetve idegenben az FTC (26–33) és a HE-DO B. Braun Gyöngyös (24–23). Ezek számukra nem a nyerhető kategóriába tartoznak, mindezek ellenére azért Gyöngyösön közel álltak a pontszerzéshez, ám az utolsó öt percben nem tudtak betalálni, így maradt az egygólos vereség. Most azonban jönnek a könnyebbnek látszó feladatok! – Az az időszak van most a bajnokságban, amikor pontokat kell szereznünk – mondta a tréner. – Jó állapotban vagyunk mentálisan, fizikálisan is, úgyhogy várom ezt az időszakot, remélem eredményességgel fog párosulni az előttünk álló pár hét.

Boglári oldalon sincsenek rosszabb állapotban mentálisan, fizikálisan, hisz öt forduló után egy vereségük van, otthon a Csurgótól, Sótonyi László edző szavaival élve álomszerűen indult a szezon számukra. – Változatlanul sokat dolgozunk, stabilabbak lettünk és már nem úgy néznek ránk mint egy rutintalan újonc csapatra, hanem tudják, hogy ezek a fiatalok fizikailag, taktikailag és mentálisan is felveszik a versenyt az ellenfelekkel és mi ezzel próbáljuk a tapasztalatlanságunkat ellensúlyozni, egyelőre sikeresen – nyilatkozta a klub honlapján Sótonyi László, a NEKA trénere. – Bízom benne, hogy a továbbiakban is megmarad ez a lendület, ez a motiváltság.