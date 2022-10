dzsúdó Igencsak mozgalmas napokon vannak túl a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola dzsúdósai. A szomszédos Tolna megyében, Pakson három rangos versenyt is rendeztek: a diák „C” (10 évesek) Magyar Kupájának, a diák „A” és diák „B” (12, illetve 11 évesek) országos bajnokságának, valamint serdülő és ifjúsági országos rangsorversenynek is az ASE-sportcsarnoka adott otthont.

– Mindegyik versenyen jutott (arany)érem a reménységeinknek – mondta Böröcz Zsolt, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola dzsúdó szakosztályának a vezetője. – A diák „C” Magyar Kupán Máté Albert és Kovács Dominik állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, míg Horváth Levente bronz­érmet szerzett. Az összesített csapatversenyben 86 klub közül a második legeredményesebb egyesületnek járó serleget vihettük haza. A diák „A” és diák „B” országos bajnokságon a 32 kg-os Máté Márton a diákolimpiai bajnoki címe mellé most Pakson az ob-aranyat is begyűjtötte mellé, míg Kreka Gergely ezüstöt, Pelt­zer Áron és Máté-Márton Mirkó pedig bronzot szerzett. A serdülő és ifjúságiak számára rendezett országos rangsorversenyen Szabó Cseperke és Kliment Zalán első, Szvitán Botond második, míg Lakosi Olivér és Horváth Ákos harmadik lett.

A Kasi eredményei

Diák „C” Magyar Kupa

Aranyérmesek: Máté Albert és Kovács Dominik. Bronzérmes: Horváth Levente. Máté Viola a negyedik lett.

Diák „A” és diák „B”

országos bajnokság

Aranyérmes: Máté Márton. Ezüstérmes: Kreka Gergely. Bronzérmesek: Peltzer Áron és Máté-Márton Mirkó. Kardos Domokos és Borsos Péter az ötödik, míg Bubori Sára a hetedik lett.

Sedülő és ifjúsági

országos rangsorverseny

Aranyérmesek: Szabó Cseperke és Kliment Zalán. Ezüst­érmes: Szvitán Botond. Bronz­érmesek: Lakosi Olivér és Horváth Ákos. Schneider Sára, Gombor Alexandra és Szücs Mihály az ötödik lett.

Fenyő Gábor



A kaposvári 32 kg-os Máté Márton a dobogó tetején

Fotó: MW