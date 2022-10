Majd két órányi nyílt csata után következhetett a mindent eldöntő ötödik, utolsó rövidített játékrész. Ezt a vendég budapestiek kezdték jobban, azonban egy pontos (8–7) kaposvári vezetésnél cserélhetett egymással térfelet a két küzdő fél. A folytatásban úgy tűnt, hogy a házigazdák kerülnek ki győztesen, lévén három játszma- és mérkőzéslabdájuk is volt. Majd a MAFC-BME került lépésesőnybe, de vissza tudta venni a vezetést a Fino alakulata. Ezután ismét a fővárosiak jutottak előnyhöz, s ekkor – legalábbis pár másodpercig – úgy űnt, hogy ők is ünnepelhetnek az összecsapás után. Az első játékvezető, Bátkai-Katona Ágnes azonban megváltoztatta a döntését, vagyis a hazaiak javára írták a pontot, így újra előlről kezdhődhetett minden. Ráadásul a spori két piros lapot is kiosztott a látványosan „lázadó” Hubicska Patriknak – valószínűleg ez is kellett ahhoz, hogy felülbírálja eredeti ítéletét –, valamint a MAFC-BME másodedzőjének, Tamás Zoltánnak. A kényszerű közjáték a vendégeket zavarta meg jobban, így korán örültek a győzelemnek.

Bár a mérkőzés legpontrősebb játékosa a vendég Bp. MAFC-BME csapatát erősítette – Dimitrov Hristyan összesen 35 pontot termelt –, a jobb egyéni teljesítmények mégis kaposvári győzelmet értek. A két kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro összesen 44 pontot pakolt a közösbe – ráadásul Lescay nyolc látványos blokkot is kiosztott –, míg a bolgár Manchev Nikolay remekül fogta össze a csapatot, s a pontgyártából is kivette a részét. Bögöly Gábor ezúttal 16 pontig jutott, és a cs.k., a liberó szerepkörében játszó Bozóki Bence is remekül megoldotta a feladatát.

Hétfőn 18 órakor az NB II.-es UNI Győr Széchenyi Egyetem SE vendége lesz a Fino-Kaposvár a Magyar Kupa keretében – a nyolc közé jutásról csak ez az egy találkozó dönt –, majd ugyancsak pénteken 18 órakor (még) a Kaposvár Arénában a tavalyi bajnok és kupagyőztes Bp. Pénzügyőr SE egyletét fogadjuk az Extraligában.

Fino-Kaposvár–Bp. MAFC-BME 3–2 (31, –20, –19, 13, 20)

Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Bátkai-Katona, Tillmann.

Fino-Kaposvár Manchev (7), Hubicska (10), Lescay (18), Quevedo (26), Bögöly (16), Iván B. (6). Csere: Bozóki (liberó), Kalmár Á. (3), Fenyvesi B. (1), Tóth G. (–), Donisthorpe (–). Vezetőedző: Slobodan Prakljacsics, Edző: Deneter András György.

BP. MAFC-BME: Galvez (5), Krupánszki (13), Eke (12), Dimitrov (35), Topuzliev (12), Gacs (6). Csere: Pápai P. (liberó), Torbica (2), Kunert (–), Szabó B. (1), Bakóczy (1), Kókai (–). Vezetőedző: ifjabb Nagy Péter. Edző: Tamás Gábor.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–5, 7–10, 16–14, 16–18, 18–20, 20–20, 23–24, 24–25, 25–26, 26–27, 27–28, 28–29, 29–30, 30–31, 33–31 (35 perc).

2. játszma: 3–5, 8–10, 12–15, 16–20, 19–24, 20–25 (28 perc).

3. játszma: 5–4, 10–9, 15–10, 18–20, 19–25 (26 perc).

4. játszma: 5–3, 10–3, 10–5, 15–7, 20–9, 24–11, 25–13 (20).

5. játszma: 3–6, 6–6, 8–7, 10–8, 11–10, 13–11, 13–13, 14–13, 15–14, 16–15, 16–17, 18–17, 20–20, 22–20 (27 perc).