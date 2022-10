Az ifjú somogyi pólósok ezúttal Mohácsra utaztak, ahol elsőként a budapesti Városgazda Utánpótlás Akadémia ellen ugrottak medencébe. A KVK serdülői már az első negyedben négygólos előnyre tettek szert, ami megalapozta a sikerüket. A második összecsapáson a Pécsi Sportiskola tanítványai vártak Somogyvári Ádámékra. A kaposváriak ezt a bajnokit is jól indították, négy gólt szereztek az első felvonásban, majd a harmadik negyedben a három pont sorsát is eldöntötték. Két fordulót követően így százszázalékos mérleggel állnak a C csoport első helyén a kaposváriak, akik az alapszakasz utolsó két bajnokiját november tizenkilencedikén, Pécsen vívják majd a Szekszárd és a Városgazda UA ellen.

DVL serdülő bajnokság – C csoport, 2. forduló

Városgazda Utánpótlás Akadémia–Kaposvári VK 10–16 (1–5, 2–2, 3–4, 4–5)

A kaposvári gólszerzők: Sztrapek E. 4, Vadas Á. 4, Vargha K. 3, Balikó Á. 2, Gyenes M., Somogyvári Á., Füzi P.

Pécsi Sportiskola–Kaposvári VK 9–12 (1–4, 2–1, 1–5, 5–2)

A kaposvári gólszerzők: Vadas Á. 5, Klinger B. 3, Sztrapek E., Gyenes M., Somogyvári Á., Balikó Á.