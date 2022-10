Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság – a 12. forduló párosítása

Csurgói TK–Juta SE

(szombat, 13.30)

A két együttes alsóházi rangadót vív egymással, pedig mindkét csapatban sokkal több van ennél. A hazaiak 10 ponttal a tizenkettedik, míg a vendégek hét egységgel a tizenharmadik helyről várhatják az összecsapást.

Kadarkút KSK–Toponár SE

(szombat, 13.30)

Pandur Ádámékat és Ivusza Gáborékat is az élcsapatok közé várta a szakma az idény előtt, ezzel szemben a két rivális botladozik a bajnokságban. Az biztos, hogy élvezetes találkozóra van kilátás, hiszen mindkét gárda támadófocit játszik.

Nagybajomi AC–Nagyatádi FC

(szombat, 13.30)





A nagyatádi alakulat nyolc meccsen hétszer győzött, s egy döntetlent játszott, mindössze két gólt kaptak és harmincegyet rúgtak. A kiváló teljesítményükkel a bajnoki cím legfőbb várományosává léptek elő a megye egyben.

Balatonlellei SE–Somogysárdi SE

(szombat, 13.30)

A papírforma tóparti sikert ígér, ráadásul Kenéz Szabolcsék hazai pályán játszanak, ezért is lenne meglepő, ha a Somogysárd ponttal vagy pontokkal távozna a Balaton partjáról.

Balatoni Vasas SE–Tabi VSC

(szombat, 13.30)

A tabiak eddig a pontvadászat meglepetései, Ladiszlai Krisztián megbízható középcsapatot rakott össze, mely legyőzte már a kadarkútiakat is.

Kaposfüred SC–Segesdi SE

(vasárnap, 13.30)

A házigazda nagyon elkapta a rajtot, vezette is a tabellát, azóta becsúszott egy-két nem várt eredmény, de még ezekkel együtt is megsüvegelendő Pál Gáborék teljesítménye.

Balatonkeresztúr SK–Öreglaki Medosz SE

(vasárnap, 13.30)

A hazaiak alaposan beragadtak a szezon elején, de egyre jobb formát mutat a Keszei Ferenc mester vezette társulat. Zsinórban két sikernél tartanak, s nagy meglepetés lenne, ha Kovács Károly alakulata pontot tudna rabolni tőlük.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali VFC) 11 gól, 2. Decsi Richárd (Toponár SE) 8 gól, 3. Baranyai Dániel (Somogysárd SE), Horváth Milán (Balatonkeresztúr SK), Orsós Viktor Márk (Kadarkút KSK), Tábori Tamás (Tabi VSC), Virágh Krisztián (Öreglaki Medosz SE) és Weimann Richárd (Nagybajomi AC) 7-7 gól.

Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A 12. forduló párosítása. Szombat, 13.30: Balatonszabadi SE–Buzsák KSE, FC Barcs–Balatonberényi KSE, 1926 PSE Fonyód–Somogyjád SZSE, Kaposmérő SE–Kaposfői Kiske, Mezőcsokonya SE–Lengyeltóti VSE. Vasárnap, 13.30: Karád SC–Dél-Balaton FC, Kiskorpádi SE–Balatonföldvári SE, Kéthelyi SE–Böhönye KSE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Richárd (Mezőcsokonya) 28 gól, 2. Tompa István (Barcs) 13 gól, 3. Farkas Tamás (Böhönye) és Török Richárd (Kéthely) 11-11 gól, 5. Kuti Krisztián (Mezőcsokonya) és Varga Donát (Fonyód) 10-10 gól.

Megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A 9. forduló párosítása. Vasárnap, 13.30: Balatonszárszó NKSE–Koppányvölgye FC, Szabási SE–Nágocs SE, Somogyvár KÖSE–Csokonyavisontai KSE, Berzence SE–Kapostáj Zimány SE, Osztopán SE–Inke Villtek SE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Török Zoltán (Szabás SE) 10 gól, 2. Horváth Bence (Zamárdi Petőfi SE) 9 gól, 3. Balogh Márió (Nágocs SE) és Torjai Miklós (Zamárdi Petőfi SE) 8-8 gól, 5. Lakatos Roland (Somogyvár KÖSE) 7 gól, 6. Horváth Dániel Richárd (Somogyvár KÖSE), Késmárki Tamás (Balatonszárszó NKSE) és Markos Péter (Inke Villtek SE) 6-6 gól.

Megyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A 9. forduló párosítása, Északi csoport. Szombat, 13.30: Visz Dél-Balaton FC–Somogybabod SE, Balatonújlaki SE–Mernye KSE. Vasárnap, 13.30: Ádándi KSE–Balatonendrédi Haladás FC, Kapolyi SE–Andocs KSE, Somogyjád II.-Alsóbogát–BBSC Balatonboglár.

Déli csoport, vasárnap, 13.30: Ötvöskónyi KSE–Mike FC, Somogyszili SE–Kaposújlaki SC, Csököly ÖSE–Bodrog SC, Gyékényes SE–Homokszentgyörgyi SE, Mezőcsokonya SE–Iharosberény SE, Somogyszobi VSE–Lábodi Medosz SE.

A góllövőlista, Északi csoport: 1. Husz Attila (Balatonújlak) 9 gól, 2. Orsós Kevin István (Balatonújlak) 8 gól, 3. Répási István (Andocs) 7 gól.

Déli csoport: 1. Farkas Richárd (Homokszentgyörgy) 15 gól, 2–3. (holtversenyben) Fitos Tamás (Kaposújlak) és Kalló Ármin János (Mike) 12 gól, 4–6. (holtversenyben) Beke András (Somogyszob), Kolló Mihály (Somogyszob) és Keller Róbert (Lábod) 9 gól.