Két hullámvölgyben lévő klub összecsapása lesz ez a bajnoki; a BFC Siófok a legutóbbi hétből egyet, az MTK pedig ötből egyet sem nyert, négy vereség és egy döntetlen a mérlegük, győzelemnek utoljára szeptember negyedikén örülhettek. Pedig közben volt egy háromhetes bajnoki szünet is! A balatoniak akkor épp egy hármas – Szeged (1-1), Soroksár (1-2), Tiszakécske (0-0) - nyeretlenségi szériában voltak, de az MTK is elindult a lejtőn, hisz elszenvedte első vereségét Diósgyőrben (0-3). Nagyon kellett tehát a pihenő mindkét klubnak, különösen Polényiéknak. Az utóbbiak aztán ott folytatták, ahol abbahagyták; a szünet utáni négy – Ajka (1-3), Pécs (0-0), Kazincbarcika (3-2), Gyirmót (1-3) - bajnokin négy pontig jutottak. Ennél is nagyobb baj, hogy az akkor még mögötte álló kilenc csapat közül ennél kevesebbet csak a Békéscsabának szerzett! Ezekben a fordulókban nyolc gólt kaptak, aminél többet csak az MTK, tízet. Domján Attila tanítványai már tizenhét találatot szedtek be, a legutóbbi szezon hasonló időszakában viszont csak tizenegy állt a nevük mellett. Rúgott gólok száma is kevesebb, az MTK Futács, Németh Krisztán duója is eredményesebb, akik ketten tizennyolcat jegyeznek, hattal többet mint a komplett Siófok. Az utóbbiak extra teljesítménytől is függetlenül minden esélyük megvan a pontszerzésre Krauszéknak, hisz – a Békéscsaba és az Kazincbarcika mellett – a bajnokság legrosszabb formában lévő – együttesének otthonában lépnek pályára. Mikor szerezzenek pontot, pontokat, ha nem ilyen helyzetben?

- Rossz periódusban vagyunk, össze kell szednünk magunkat – ismerte el Bognár György a kék-fehérek trénere a legutóbbi szombathelyi vereséget (2-3) követően, aki szerint túlértékelték a csapatukat, amikor azt hitték, játékkal az ellenfelek fölé nőhetnek, ám látszik ez nem működik.

A két csapat hét közben egy-egy Magyar Kupa meccsel hangolódott szombatra, a BFC Siófok egy pocsék ESMTK elleni idegenbeli kupameccsel (1-3) a hátuk mögött utaznak a fővárosiakhoz, akik viszont Felsőzsolcán nyertek (6-0) alacsonyabb osztályú ellenfelükkel szemben.

- A Siófok más tészta – mondta a zsolcai siker után Bognár György, aki szervezet, egységes csapatként jellemezte a balatoniakat. - Nem lesz olyan könnyű feltörni őket, úgy, hogy nem voltunk az utóbbi időben hatékonyak. Nincs más út számunkra, mint előre! Abba kell gondolkodni, hogy egy kreatív, agresszív futballt be tudjunk mutatni. Az MTK múltja is kötelez minket arra, hogy egy alvós, visszaállós, kontrázós foci helyett más csináljunk.