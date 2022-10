A bennmaradás szempontjából nagyon fontos találkozót játszanak a boglári lányok, akik a nyitó fordulóban az Érd ellen, hazai pályán már elbuktak egy alsóházi rangadót, még egy hiba nem fér bele! Le kell győzniük riválisukat, akikkel az elmúlt szezonban, a másodosztályban is nagy csatákat vívtak: Békéscsabán kettővel a lila–fehérek (25–23), Balatonbogláron eggyel a balatoniak nyertek (22–21), emellett a Magyar Kupában is összecsaptak, az a hatvan perc döntetlennel ért véget (27–27), ami a csabaiak továbbjutását jelentette. Most is nagy harc várható a két csapat közt, mely jól ismeri egymást, ráadásul a keretekben sem történt nagy változás.



A kevesebb hiba, a koncentráció lehet a mérleg nyelve, Bohus Beáta, a bogláriak trénere a klub honlapján is elmondta, hogy "az élvonalban nem fér bele a sok eladott labda, technikai hiba, mert az ellenfél ezeket azonnal góllal bünteti". Az Érd ellen (30–31) a négy kihagyott hetes mellé jött 15 eladott labda, technikai hiba, Siófokon (28–25) ugyanennyi jött össze plusz egy piros lap a végén, legutóbb a Praktiker–Vác ellen (28–30) pedig tizenhatszor vesztették el a labdát. – Azon gondolkodtam, hogy kell számolni, három, kettő, egy után most négy jön, vagy egyszer tényleg nyerünk – mondta bosszúsan Bohus Bea a váciak elleni találkozó után, utalva arra, milyen kis különbségekkel kaptak ki eddig. A képlet egyszerű, hogy végre győzelemnek is örülhessenek, ahhoz kisebb hibaszázalékkal kell dolgozniuk a pályán. – Nagyon gyors tempóban játszunk – jelentette ki Csíkos Luca, aki hét találatot jegyzett az Érd elleni bajnokin. Az akadémistáknál támadásban eddig mindig akadt egy "vezér", a nyitó fordulóban a tizenhét éves Csíkos, majd a Siófokon kilenc, illetve a Vác ellen nyolc akciógóllal záró 19 éves Uhrin! – Koncentráltabban játszunk, akkor benne van, hogy ez egy szoros, ki–ki meccset hozzon – folytatta Csíkos Luca, aki hozzátette; jobban kell összpontosítaniuk azokra a dolgokra, amit már letisztáztak. – Rutinosabb az ellenfél, vannak idősebb játékosaik, mi csapatunk a fiatalokra épül, ám ez nem jelent semmit, nagy lendülettel fogunk belemenni a meccsbe, küzdünk, hajtunk, mert nagyon szeretnénk ezt a két pontot. – Úgy látom, minden játékos a lehető legjobb állapotban van, motiváltan várjuk az összecsapást – nyilatkozta a klub honlapján Bohus Bea, akinek különös jelentőséggel bírhat ez a hatvan perc, hiszen békéscsabai születésű, s az Előre NKSE volt a nevelőegyesülete. – Bízom a csapatban, abban a munkában, amit nap, mint nap elvégzünk.



A csabai oldalon is a sikerben reménykednek, az boglári játékosokkal az utánpótlás válogatottban együtt játszó Bucsi Lili szerint ez egy presztízs mérkőzés lesz, mely könnyen lehet, hogy a végjátékban fog eldőlni. – Arra készülünk, hogy végig futni fognak, hiszen rendkívül gyors játékot játszanak, így már az elejétől szükséges lesz felvenni a megfelelő ritmust – nyilatkozta Bucsi Lili, aki szerint a stabil védekezés, a jó kapusteljesítmény és az abból szerzett gyors gólok jelenthetik a kulcsot a sikerhez. – Bízom benne, hogy az elejétől irányítani tudjuk az összecsapást és győztesen, az első pontjainkat megszerezve térhetünk haza.