Korán gólt kaptak, harminc percig mintha pályán sem lettek volna a balatoniak, a túlórát is csak a szerencsének köszönhetik, ugyanis Boda bombáját Winter bravúrral hárította három perccel a vége előtt. A hosszabbításban előbb Wirth a kapufát találta el, majd öt perc múlva kilőtte a jobb alsó sarkot egy előreívelt labdából Vágó és Major asszisztálása mellett (97.p.). Ezzel el is dőlt a továbbjutás, még a legvégén kaptak egy ajándék büntetőt a hazaiak, melynél Debrecenit második sárgával kiállította Jakab játékvezető, az első gólt is jegyző Soós pedig nem hibázott. A siófokiak igazolták, miért is állnak a tizennegyedik helyen a másodosztályú bajnokságban, miért is nyertek egyetlen bajnokit augusztus vége óta. Ezeken a meccseken látott teljesítményük alapján ez a vereség nem meglepetés egy olyan harmadosztályú klub ellen, mely a MOL Magyar Kupa előző körében a Soroksárt búcsúztatta és ebben a szezonban még nem kapott ki hazai pályán, s jelenleg a negyedik helyen áll a harmadosztály Közép csoportjában. Labdabirtoklásban, párharcokban egyaránt alulmaradtak a Siófokon nevelkedő Márton Dávidot is pályára küldő házigazdákkal szemben. A találkozón ráadásul 120 perc alatt tíz mezőnyjátékosából hatot is lecserélt Domján Attila vezetőedző, ám ez sem segített. Elvitathatatlan, hogy voltak jó időszakaik, ám ennél többre nem futotta tőlük alacsonyabb osztályú ellenfelükkel szemben.

MOL Magyar Kupa – 4. forduló

ESMTK – BFC Siófok 3–1 (1–1) – hosszabbítás után

Budapest, ESMTK Labdarúgó Stadion, 500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vígh-Tarsonyi Gergő, Ring Kevin)

ESMTK: Jeszenszky – Molnár R., Molnár T., Lipcsei Á., Dankó (Márton D., 91.p.) – Ferkel (Túri, 64.p.), Kovács B. – Kovács D. (Boda, 78.p.), Soós B., Wirth, (Sükösd, 106.p.) – Horváth L. (Lucz. 64.p.). Vezetőedző: Turi Zoltán.

BFC Siófok: Winter – Major, Vágó, Varjas Z. (Debreceni, a szünetben), Varga B. – Nagy–Kolozsvári (Krausz, 67.p.), Nyitrai (Nyári, a szünetben) – Dénes Cs. (Balogh B., 76.p.), Nikházi (Szakály A., 104.p.), Girsik – Makrai (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerzők: Soós B. (7.p., 108.p. – a másodikat tizenegyesből), Wirth (99.p.), illetve Nikházi (37.p.)

Kiállítva: Debreceni (107.p. – második sárga lap után)