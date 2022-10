A hétközi fordulót győzelemmel záró Balatonfüredet fogadta a szerdán, Tatabányán pontot szerző Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek azzal a szándékkal léptek pályára, hogy a harmadosztályban először pontot, pontokat szereznek majd a balatoniak ellen, akik az előző szezonban kétszer is borsot törtek a Rákóczi orra alá. A mérkőzést ennek szellemében kezdte a Kaposvár, amely rögtön nyomás alá helyezte ellenfelét, de a balatoniak látszólag felkészültek erre. Emiatt csak elszórva tudtak a kapu elé kerülni a hazaiak, akik hiába játszottak nagy fölényben, ez csak a labdabirtoklásban mutatkozott meg. Félórányi játékot követően kezdett magához térni, kedvezményezőbbé válni a Balatonfüred, amely ezt jelezte is egy nagy helyzettel: a 31. percben Róth István huszonöt méterről leadott, bal felsőbe tartó löketét nagy bravúrral tolta kapu fölé Mikler Dániel. Öt perc múlva viszont megszerezték a vezetést a vendégek, akik a meccs ezen periódusában számos veszélyes kontrát vezettek. Az egyik ilyen végén (bár számtalanszor felszabadíthattak volna a hazaiak) Bene Zsombor jobbról, az alapvonalról adott középre, ahol Szabó Bence hat méterről, kapásból lőtt a kapu jobb oldalába. A gól nem fogta meg a kaposváriakat, akik továbbra is többet birtokolták a labdát, azonban a helyzetek továbbra is várattak magukra.

A szünetben zenghetett a Rákóczi öltözője, ráadásul áldozatai is voltak az első félidei játéknak, hiszen Pintér Máté, Grabarics Máté és Zólyomi Dávid sem jött ki a folytatásra. A cserék, név szerint Borbély Ákos, Szederkényi Ádám és Mayer Milán remekül szálltak be a meccsbe, s vezetésükkel öt perc leforgása alatt megfordította a mérkőzést a Rákóczi. A gólgyártást a 47. percben Mayer Milán kezdte, aki Borbély Ákos jobb oldali beadása után, hat méterről, középről fejelt a kapuba, majd három perc múlva, a gólpassz után Borbély Ákos a kaput is bevette: a szélső remekül ment el a jobb szélen, kicselezte emberét, majd ballal a kapu bal oldalába bombázott. A vendégek viszont jelezték, hogy nem adták fel, hiszen egy kontra végén Róth István lőtt az oldalhálóba, de ezt követően a hazaiak dolgoztak ki nagyobbnál-nagyobb lehetőségeket: előbb Pintér Norbert fejesét blokkolták a védők, majd Heil Máté lövését Sevinger Zsolt kapus tolta a léc fölé, végül pedig Bíró Dominik szerezhetett volna könnyen gólt, de a melléről a kapu mellé pattant a labda. A zöld-fehérek egy újabb góllal lezárhatták volna a mérkőzést, azonban a kimaradt lehetőségek könnyedén megbosszulhatták volna magukat. Egy órányi játékot követően ugyanis ismét Róth István került nagy helyzetbe, de a közeli lövését lábbal védte Mikler Dániel. A találkozó az utolsó pillanatig nyílt maradt, ráadásul izgalmas is, hiszen a balatonfürediek a végén mindent egy lapra feltéve rohamoztak. Próbálkozásaikat majdnem siker koronázta, de a ráadás perceiben Burucz Barna révén csak lesgólig jutottak, ami után elszabadultak az indulatokat. A helyzetet azonban remekül kezelte Muhari Gergő játékvezető, így egy kisebb tömegjelenet után már önfeledten ünnepelhettek a szurkolókkal a kaposvári labdarúgók.