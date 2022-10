A Zengő Alföld Szegedi TE érkezett Kaposvárra a fértiteke szuperliga hatodik fordulójában. Két hét telt el a legutóbbi forduló óta, a kaposvári tekések a kis pihenő alatt pedig sokat edzettek, hogy felkészülten várhassák a Szuperliga egyik legerősebb csapatát. Sajnos az esélyesebbek el is vitték a pontokat, de az investmentesek nem adták fel, a végsőkig küzdöttek és próbálták szépíteni az eredményt. Hol kevesebb, hol több sikerrel próbálták lefaragni a szegediek előnyét, de a végére elfogyott a lendület és a szegediek 222 fával nyerték a meccset.

Az első sorban Botházy Péteren és Horváth Lászlón volt a hazai szurkolók szeme. Kissé nehézkesen indult a játék, ugyanis az első szettpontot mindketten elbukták, ám a másodikat már hozták, ezzel pedig új remény ébredt. Horváth Lászlónak sikerült még egy szettpontot szereznie, ám a kitartó küzdelem arra nem volt elég, hogy a csapatpontot megszerezzék.



Fotós: Lang Róbert



A második sorban Juhász Bence és Nagy Gergő küzdött a szegediekkel, ám ők sem tudták behozni az előnyt, ráadásul szettpontot sem tudtak szerezni. A hazaiak azt érezték, a szerencse elpártolt mellőlük, ugyanis több esetben is néhány fán múlott csupán a szett sorsa. A harmadik sorban Brancsek János és Pintér György következett. Mindketten próbáltak szépíteni a helyzeten, az erőfeszítés pedig két-két szettpontra volt elég, de sajnos már nem tudták megmenteni a mérkőzést és a csapatpontot sem tudták hozni. Végül a közutasok 222 fával maradtak alul a szegediek ellen, akik az értékes csapatpontokat is bezsebelték.

– Sosem könnyű a volt csapat ellen játszani, de jó volt újra látni a srácokat, s váltani velük pár szót – értékelte a mérkőzést Brancsek János, aki Szegedről érkezett Kaposvárra még a szezon elején. – Szorosabb meccsre számítottam, bíztam benne, hogy fogunk tudni szerezni pár egyéni pontot. Néhány párharcban meg is volt az esély erre, de nem sikerült. Nem mi voltunk a mérkőzés esélyesei, de ettől függetlenül nem feltartott kézzel álltunk fel a pályára. Csalódott vagyok az eredményeink miatt, nem ezt mutatták az elmúlt hetek edzései. Jövőhéten Székesfehérvárra utazunk az újonc Köfém csapatához, ahol egy nehéz mérkőzésre számítok.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Zengő Alföld Szegedi TE 0–8 (3585–3807)

Eredmények: Botházy Péter 608–Karsai László 674 (1:3); Horváth László 628–Zapletán Zsombor 643 (2:2); Juhász Bence 559–Kozma Károly 618 (0:4); Nagy Gergő 567–Jovetic Milán 643 (0:4); Brancsek János 613–Szél Tibor 614 (2:2); Pintér György 610–Kiss Norbert 615 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Zengő Alföld Szegedi TE 0–4 (1124–1153). Eredmények: Balogh Kristóf 566–Ivanyik Richárd 572 (2:2); Horváth Ákos 558–Ivanyik Dávid 581 (1:3).

Az Investment Közutasok KTK második csapata a Fülöp Borozó TSE ellen lépett dobóállásba az NB II.-ben. Bár a mérkőzés szorosnak bizonyult, a szép párharcok szép eredményt kovácsoltak, a kaposváriak pedig megszerezték a győzelmet.

Investment Közutasok KTK II.–Fülöp Borozó TSE 7–1 (3365–3221)

Eredmények: Fajtai Bálint 563–Fülüp Máté 490 (3:1); Kis Richárd 611–Kondora Zsolt 591 (3:1); Miklós Gyula 574–Csuka Péter 538 (3:1); Fajtai Arnold 545–Dugovics Titusz 513 (2:2); · Illés Richárd 548–Csiszler Róbert 528 (2:2); Wagner Mihály 524–Németh András 561 (1:3).