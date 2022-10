Az eddigiek alapján jó szezonja van Heil Máténak, a Kaposvári Rákóczi FC ifjú játékosának. A zöld-fehérek saját nevelésű belső védője ebben az idényben mutatkozott be az NB III.-ban szereplő felnőtt csapatban, majd alapemberré vált, s meghívót kapott az U19-es válogatottba is. A 18 esztendős védő ezen a héten Gyirmóton készül a Szélesi Zoltán vezette korosztályos nemzeti együttessel, amely kedden Ciprus hasonló korosztályú csapata ellen lépett pályára. Heil Máté kezdőként kapott lehetőséget és az első félidőben bőven akadt dolga, hiszen a ciprusiak sok helyzetet dolgoztak ki és uralták a mérkőzés. A második félidőben megfordult a játék képe, s hazánk fiai az 59. percben Bodnár Gergő révén megszerezték a vezetést. A 62. percben Heil Máté csereként elhagyta a pályát, majd négy perccel később Gruber Zsombor megduplázta a magyar válogatott előnyét. A hajrában az NB II.-es BFC Siófok nyáron szerződtetett középpályása. Nagy-Kolozsvári Dániel is lehetőséget kapott a meccset uraló és sok helyzetet kidolgozó magyar csapatban. Mindezek ellenére az eredmény már nem változott. A két csapat csütörtökön 13.00 órától ismét megmérkőzik egymással Gyirmóton.

– A csapat gerince kialakult az Európa-bajnoki selejtezőkre, de szerettünk volna újabb játékosokat is kipróbálni, részben a korosztály korábbi alapembereit, részben pedig olyan labdarúgókat, akik az utóbbi időszakban hívták fel magukra a figyelmet – mondta a mérkőzés után Szélesi Zoltán szövetségi edző a mlsz.hu-nak. – Az első félidőben túl sok technikai és taktikai hibát követtünk el, ez bizonytalanná tette a játékosokat a pályán, és el kell ismerni, hogy a helyzetei alapján ellenfelünk akár két góllal is vezethetett volna a szünetben. A félidőben azonban korrigálni tudtuk a hibákat, a fordulás után átvettük az irányítást, innentől kezdve pedig végig dominálni tudtunk, és összességében megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. A második félidővel elégedett vagyok, ugyanakkor nem adhatunk akkora előnyt az ellenfélnek, mint amit az első félidőben adtunk, ebben mindenképpen javulnunk kell a jövőben.

Magyarország U19–Ciprus U19 2–0 (0–0)

Magyarország: Pécsi Ármin – Bodnár Gergő, Heil Máté (Győri Ábel, 62. p.), Babós Levente, Horváth Hunor (Lovas Zsombor, 62. p.) – Tuboly Máté (Bakti Balázs, a szünetben), Keresztes Noel (Jurek Gábor, 62. p.), Kocsis Dominik (Nagy-Kolozsvári Dániel, 78. p.) – Lisztes Krisztián, Gruber Zsombor, Babos Bence (Krajcsovics Ábel, 62. p.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán.

Gólszerzők: Bodnár (59. p.), Gruber (66. p.).