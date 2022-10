Két idegenbeli vereség után fogadták a somogyiak a Kaposvár Arénában a Naturtex-SZTE-Szedeák együttesét, mely az előző fordulóban szerezte meg első győzelmét a bajnokságban, miután legyőzte az újonc a Budapest Honvéd alakulatát. A vendégek foghíjas kerettel érkeztek, miután Bognár Ákos, Starovlah Milic és Person Jr. Wesley Lavon sem léphetett pályára. A hazaiaknál Csorvási Milán lába rendbe jött, Puska Bencére viszont még mindig nem számíthatott a szakmai stáb, helyére, a kezdőbe, az ifjú tehetség, Paár Márk került.

A mérkőzés eleje a szegedieké volt, csak fokozatosan lendült játékba a házigazda. Ennek ellenére valahogy semmi sem akart összejönni támadásban, pedig megvoltak a tiszta helyzetek, csak éppen rendre kimaradtak, igaz az ellenfél sem célzott túl pontosan. Krnjajski Borisz vágott be egy triplát, majd egy büntetőt is a helyére küldött. A negyed végén Filipovic Stefan zuhant rá Bogdán Benedekre, aki mivel tripladobás közben történt a fault, hármat dobhatott és kettőt értékesített is.

A második etap elején is rengeteg hiba csúszott a kaposváriak játékába, a dél-alföldiek köszönték szépen a tálcán kínált lehetőséget, éltek vele. Hiába kért időt Ivan Rudez vezetőedző, nem tudta csapata elkapni a fonalat, a túl oldalon viszont Washington nagyon elkapta, egy félidő alatt 19 pontot szórt. Nem akart átszakadni a gát, mert hiába volt egy-két szép megoldás, rögtön jött néhány elpuskázott lehetőség, melyet kihasználtak a vendégek, akik kétpontos előnnyel vonulhattak a nagyszünetre.