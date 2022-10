Már az első szettben magabiztosan játszottak a vendégek, egyáltalán nem voltak megilletődve. Többször is meglepetést tudtak okozni az ellenfélnek, illetve nem hagyták, hogy az idén is nagyon erős Békéscsaba több ponttal elhúzzon. Amikor mégis sikerült pár egységgel elmenniük a csabaiaknak, akkor sem rettentek meg, továbbra is jó hangulatban játszottak és minden pontszerzésük után csak nőtt az önbizalmuk. A viharsarkiak igyekeztek nem megadni a lehetőséget az ellenfelüknek az egyenlítésre, ám az első szettlabdájuk hárításával 24–24-nél először egyenlítettek a somogyiak. Az adok kapokból végül a Békéscsaba jött ki jobban.

Bár végig vezettek a csabaiak, de a Kaposvárt sem kellett félteni, ugyanis a folytatásban a vendégek kezdtek jobban, már-már uralták a második etap elejét. Négypontos somogyi vezetés után kezdte meg az ellenfél a felzárkózást, egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is átvették. A véghajrában a kaposváriak már több hibát vétettek, ezt a Békéscsaba ki is használta, a magabiztos játék pedig meghozta számára a sikert, ezúttal nagyobb egység különbséggel húzták be a szettet.

A végül mindent eldöntő felvonás elején a hazai oldal kénytelen volt nélkülözni Marta Drpa-t egy kisebb sérülése után, így a pályára sem tudott visszatérni. Ez nem rendítette meg a viharsarkiakat, de a vendégoldal játéka megtört egy kicsit, ezáltal egyre agresszívabban játszott a Békéscsaba. Ebben játszmában is végig vezettek a hazaiak és egyre nagyobb különbséget tudtak kialakítani. Így a csabaiak akarata érvényesült a végén, de a Kaposvári NRC egy pillanatig sem bánkódhat a 3–0 vereség miatt, hiszen tisztességesen helytállt a tavalyi ezüstérmes otthonában.

Swietelsky-Békéscsaba–Kaposvári NRC 3–0 (–26, –18, –17)

Békéscsabai Városi Sportcsarnok, 800 néző. V.: Adler, Ujházi.

Swietelsky-Békéscsaba: Aktas (8), Bodnár (13), Drpa (6), Vasileva (10), Pintér (14), Bagyinka (6). Csere: Molcsányi (liberó), Glemboczki (-), Oikonomidou (1), Szatmári (-). Vezetőedző: Tóth Gábor.

Kaposvári NRC: Renko-Ilic (3), Kyparissi (9), Bodovics (3), Ubavic (11), Szedmák (8), Gyimes (6). Csere: Radnai (liberó), Godó (-), Narancic (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.