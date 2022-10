Nagyon kellett a bajnoki szünet az FC Ajkának és a BFC Siófoknak egyaránt, hisz mindkét klub hárommeccses nyeretlenségi szériába került, a Veszprém megyeiek ráadásul már 136 perce képtelenek betalálni. Igaz, így is összehoztak tizenegy találatot az eddigi nyolc fordulóban, míg a balatoniak ezzel szemben mindössze hétnél járnak, aminél kevesebb csak a Csákvár, Budafok, Dorog, Haladás négyesnek van. Ez a támadójáték nem sok jót ígér, miként az sem, hogy immár tizenhárom éve nem nyertek Ajkán, 2009 szeptemberében volt az utolsó sikerük Hagymási Zoltán irányítása mellett, Kanta és Sowunmi találataival (0–2)! Azóta ötször próbálkoztak, mindannyiszor sikertelenül, meg kell jegyezni, hogy ebben hatalmas szerepelt játszott, hogy a zöld–fehérek soraiban több siófoki kötődésű labdarúgó is szerepelt az évek során. A már említett Kanta és Sowunmi mellett Horváth Attila, Mogyorósi, de rajtuk kívül Fodort, Hanzlt, Sipost, Lattensteint is említhetnénk, vagyis többek voltak ezek az összecsapások egy szimpla bajnokinál, komoly presztízsük volt ezeknek az ütközeteknek! Némileg hasonló most is helyzet, hisz a hazaik keretében jelenleg három, a Balaton fővárosából szerződtetett játékos van Gaál, Tajthy és Jagodics személyében. Jagodics egy, Gaál pedig már három találatot jegyez a szezonban, többet, mint azon a harminchárom bajnokin összesen, melyen siófok mezben pályára lépett.



A háromhetes bajnoki szünetet követően nehéz megjósolni, melyik együttes milyen formában tér vissza. Két hete mindkét klub továbbjutott a Magyar Kupában: az Ajka a Szentlőrincet verte a 19 éves Doncsecz triplájával (3–0), akinek már egy bajnoki gólja is van, vagyis a házi gólkirály Gaál mellett rá is figyelni Polényiéknak, akik viszont Tiszafüreden jutottak tovább magabiztosan (0–4). A balatoniak a legutóbbi hétvégén beiktattak egy parázs edzőmeccset a Paksi FC ellen, ami remélhetőleg segített tűzben tartani Krauszékat. Annyi bizonyos, hogy a kupatalálkozón és az edzőmeccsen is szerepelt már a két új érkező, ám eddig sérült Forgács és Nagy-Kolozsvári, akikkel tovább bővült Domján edző "lehetőségtára", s akik segíthetnek abban, hogy egymás után négy idegenbeli vereséget követően végre pontot, pontokat szerezzenek vendégként, amire utoljára Tiszakécskén volt példa, május elsején.