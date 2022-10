Újat hozott Uros Bregarnak, az SKC trénerének életébe a Fradi elleni bajnoki, olyan ugyanis még nem fordult elő vele, hogy csapata több labdát veszítsen, mint ahány gólt dob. Most ez is megtörtént… Tizenkilenc találatra jutott eladott, illetve technikai hiba miatt huszonöt vesztett labda, ebből az első félidőben tizenhat. Ez természetesen szezoncsúcs, a váci húszat sikerült túlszárnyalni. Tomoriék ráadásul ezek nagy részét ki sem kényszerítették...

Az első hazai találtra hét, akciógólra kilenc és fél percet kellett várni, ami előrevetítette a végeredményt, amin Rajcic tizenegy védése, 33 százalékos hatékonysága sem segített. Utóbbi az egyetlen, aki ott folytatta, ahol Lublinban abbahagyta, ahol tizennégy védéssel zárt, a többiek tudásuk alatt teljesítettek. Az átlövőit a lefújás után külön ki is hangsúlyozta Uros Bragar, akinek csapát ezúttal nem volt, aki összefogja a pályán.

Fotós: Németh András

Meglepő ez a teljesítmény azok után, hogy Győrben sikerült megnyerniük a második félidőt, majd legutóbb Lublinban kilencgólos előnyt szereztek a visszavágóra az Európa-Liga párharc odavágóján, egy remek második félidőt produkálva. Úgy tűnt, jó úton van az az újraépítés, amiről Bregar edző beszélt, amire a sérülések miatt kényszerült, ám erre most alaposan rácáfolt ez a Fradi elleni hatvan perc, melyen Török Lilly első gólját lőtte tétmérkőzésen siófoki színekben, egy időn túli büntetőből.

– Nagyon csalódott vagyok – fogalmazta meg a mindig kíméletlen őszinteséggel nyilatkozó Such Nelli, aki szerint se támadásban, se védekezésben nem voltak ott fejben, nagyon sok eladott labdájuk volt, amit jól használt ki a Fradi. – Össze kell szedni magunkat, mert így nem lehet játszani.

Két találkozóra még mindenképp, elöbb jön egy Lublin elleni visszavágó, majd egy kisvárdai bajnoki, amit ötven napos bajnoki szünet követ.

Siófok KC–FTC-Rail Cargo Hungária 19–29 (8–15)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

SKC: Rajcic – Such 2, Janjusevics 5, Debreczeni-KlivinyI 4, N’Diaye 1, Kajdon 2, Mavsar 2(1). Csere:Csapó K. (kapus), Kiss N. 1, Kojic, Sirián, Juhász F., Török 1(1), Papp N. 1, Wald 1, Puhalák. Edző: Uros Bregar.

FTC: Janurik – Malestein 1, Klujber 8(3), Lekics 2, Edwige, Bölk 1, Márton 4. Csere:Sass (kapus), Tomori, Szucsánszki 2, Kisfaludy, Cvijic 1, Hársfalvi 2, Kovács A. 6, Kukely A. 2, Kármán. Edző: Elek Gábor.

Kiállítások: –, illetve 8(2) perc.

Hétméteresek: 3/2(1/1), illetve 3/3(1/1).