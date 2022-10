Az éllovas címvédő és kupagyőztes Bp. Pénzügyőr SE csapatának a magja már régóta együtt van – a korábban Kaposváron is megfordult Kovács Zoltán, Magyar Bálint, Dávid Csanád és Rása Alex alkotta kvartett tagjai összesen több mint 160 alkalommal voltak válogatottak –, míg a házigazda Fino-Kaposvár láthatóan még alakul, formálódik, keresi igazi csapatát. Merthogy nagyon, de nagyon messze járunk még ettől...

A nyitó játszmában gyorsan elléptek három ponttal a vendég fővárosiak, s az előnyük egyre csak nőtt. Tökéletes, mondhatni hiba nélküli volt a nyitásfogadásuk, remekül mezőnyöztek, a blokkjaikkal pedig nem tudtunk mit kezdeni. Az első felvonásban – amely alig több, mint 20 percig tartott – az összegyűjtött pontjainkból csak hatot szereztünk mi. A többit a Pénzügyőrtől kaptuk ajándékba úgy, hogy ezek között hat nyitás rontás volt. A második szett is pontosan 21 percig tartott, s itt is csak 14 pontig jutottunk. Az elején még mi vezettünk ugyan (1–0, 2–1), ám a Pénzügyőr átvette a játék irányítását, s nem kegyelmeztek. A harmadik, utolsó 24 perces felvonásban is végig a vendég fővárosiak diktálták a tempót. Egyetlen alkalommal sikerült egalizálnia a házigazda Finónak (9–9), mire a Pénzügyőr mestere, Jókay Zoltán – először és egyben utoljára – magához rendelte a játékosait. A szavainak volt súlya: innentől kezdve ugyanis megint az történt a pályán, amit a vendégek elterveztek.