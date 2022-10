Elkezdte a Magyar Kupa szereplését a Kaposvári Női Röplabda Club a nyolcaddöntőben, ahol a Vasas SC együttesét kapta ellenfeléül. A Vasas Óbuda fiókcsapata a selejtezőben oda-visszavágó mérkőzést játszott a Budaörsi DSE-Emericus SE egyletével. Az első összecsapáson, október kilencedikén a kis Vasas 3–1-re tudott győzni. Akkor a győzelmük a blokkvédekezésüknek volt köszönhető, minden szettet jól kezdtek, de az idegességük miatt tették szorossá őket, hiszen egy kivételével mindegyik etapot húsz fölött fejezte be a budaörsi együttes. A visszavágón azonban már magabiztos, 3–0-s győzelmet tudott aratni a Vasas SC és teljesült az egyik célja, miszerint egy Extraligás klubbal tudja megméretni magát a nyolcaddöntőben.

A találkozón a pestieknél volt a lélektani előny, hiszen ők hazai pályán játszhattak, míg a kaposváriak a hétvégi békéscsabai kirándulás után újra idegenben léptek pályára. Ezt azt jelenti, hogy mindössze két napot tudtak pihenni az előző meccsük után. Óriási csatára kényszerítették a somogyiakat a pesti fiatalok, ugyanis Kőnig Gábor együttese 1–0-ra és 2–1-re is vezetett, végül pedig csak a döntő játszmában maradtak alul az Extraliga legutóbbi negyedik helyezettjével szemben. Ezzel a győzelemmel biztossá is vált, hogy a Kaposvári NRC a legjobb nyolc között van a Magyar Kupában. A KNRC mellett a Fatum-Nyíregyháza biztosította még be a helyét a jászberényi sikere után.

Vasas SC–Kaposvári NRC 2–3 (20, –17, 22, –13, –9)

Budapest, Folyondár Vasas Sport és Táncközpont, 110 néző. Vezette: Szarka, Halász.

Vasas SC: Imre (12), Nagy (6), Erőss (9), Botyánszki (17), Rieder (8), Marcz (1). Csere: Stankovics, Szili (liberók), Fekete (1), Olcsváry (1), Szabó (-), Tóth (-), Kállai (-). Vezetőedző: Kőnig Gábor.

Kaposvári NRC: Renko-Ilic (2), Kyparissi (17), Bodovics (5), Ubavic (20), Godó (1), Gyimes (9). Csere: Radnai Lili, Hegyi (liberók), Narancic (-), Radnai Luca (4), Szedmák (23). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Vincent Lacombe: – Gratulálok a Vasasnak. Jól játszottak, kemények voltak, mi pedig nagyon sok hibával játszottunk. Örülök, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe, sikerült győznünk, ez a legfontosabb, és készülhetünk a következő meccsre.