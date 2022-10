A BL szereplő, norvég Storhamar például saját pályáján kapott ki tőlük tizennéggyel (21-35), az Audi Arénában a török Kastamonu tizenkilenccel (25-44), a horvát Zagreb pedig tizenhattal (16-32), ahol most az élvonal újonca, a NEKA csak tizennéggyel (20-34). - Részcélokat tűztünk ki, amit többé-kevésbé megvalósítottunk, az elején megilletődött volt a kis csapatom, utána mi is tudtunk nehéz perceket okozni – értékelt Bohus Beáta, aki elmondta, hogy fiatal játékosai saját példaképeik ellen léptek pályára.

A bogláriak az első húsz percben nyolcgólos hátrányt hoztak össze (5-13), amit a szünetre sikerült ötre lecsökkenteni (11-16), sőt ez lehetett volna négy is, ha az utolsó tíz másodperces hazai támadást nem góllal fejezi be Fodor. A zöld-fehér szélsők nagyon éltek; a Fodor, Schatzl, Győri-Lukács, Faluvégi négyes igazságosan elosztva 16 gólt szórt! Ezek jelentős részét lerohanásból, erre bőven volt lehetőségük, hisz az elsőben 10, a másodikban 13 labdavesztése – eladott labdája, technikai hibája – volt az akadémistáknak, akik közül az első huszonhárom percben csak Uhrin Lili és Szabó Anna talált be, utóbbi végül nyolc góllal zárt, ebből ötöt az elsőben, hármat a másodikban lőtt, amivel mindkét játékrészben csapata legeredményesebb játékosa volt.

A nyitó játékrészben Wéninger Alexa öt, a fordulás után Zaj Klára két védést mutatott be, a támadójáték sem ment úgy, hisz 11 helyett csak 9 gól jött össze ekkor, de a húszat így is sikerült meglőni, pedig Ambros Martin szerint szerették volna ez alatt tartani őket.

Ami most nem, az a Vác és Kisvárda ellen viszont összejött a kisalföldieknek. A sajtótájékoztatón Uhrinról külön szót ejtett a győri tréner, aki szerint kemény munkával lehetősége lesz a jövőben a legmagasabb szinten játszani, akár Győrben is, a kapu nyitva áll előtte. Uhrin Vácnak is dobott nyolcat, az egyéni csúcsa kilenc, amit Siófokon ért el, jelenleg a hatodik legeredményesebb az élvonalban a tizenkilenc éves játékos.