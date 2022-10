Hosszú évek után ad újra játékost a korosztályos válogatottba a Kaposvári Rákóczi FC. A csapat belső védője, Heil Máté ugyanis felhívta magára a szövetségi edző, Szélesi Zoltán figyelmét. A magyar U19-es válogatott október huszonharmadikán találkozik majd és az előttük álló öt nap során két felkészülési mérkőzést is vív Ciprus legjobbjai ellen.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy behívtak a válogatottba, hatalmas öröm fogott el a hír hallatán – mondta Heil Máté. – Úgy vélem, a szorgalmamnak köszönhetem a meghívót. Bízom bene, hogy jól sikerül majd az elkövetkező pár nap és lehetőséget kapok majd a felkészülési mérkőzéseken.

A Kaposvári Rákóczi FC szombaton hazai pályán fogadja a Budaörsöt, de ezt követően már a válogatottra koncentrál a belső védő. Heil Mátéra új feladatok várnak, hiszen vasárnap találkozik majd társaival, akikkel közösen utaznak Gyirmótra, az edzőmérkőzések helyszínére. A Szélesi Zoltán által irányított magyar U19-es válogatott kedden 13 órakor, valamint csütörtökön, ugyancsak 13 órakor lép pályára ciprusiak azonos korosztálya ellen a gyirmóti Alcufer Stadionban.

A saját nevelésű belső védő ebben a szezonban csatlakozott a Rákóczi felnőtt csapathoz és 18 éves kora ellenére a védelem oszlopa, amit az is bizonyít, hogy eddig kilenc bajnoki és két Magyar Kupa mérkőzésen kapott lehetőséget Horváth Rudolf vezetőedzőtől.

– Nemzetközi szinten is kiemelkedő fizikai adottságokkal rendelkezik, ami hatalmas előny a mai modern labdarúgásban – mondta a játékosról Horváth Rudolf. – A sebessége és a felfogása is jó, ami előnyt jelenthet a válogatottnál is. Hátul higgadtan megoldja a feladatát, ezt az NB I.-es ZTE elleni Magyar Kupa meccsen is bizonyította, pedig kevés felnőtt meccs van a lábában. Persze még kell fejlődnie, de ezért rengeteg mindent tesz az edzéseken és azon kívül is. Sok játékos lép be az U19-ből az U21-es válogatottba, ehhez csak jól kell teljesíteni, ezáltal pedig sok kapu nyílhat ki előtte. Mindenesetre egy pozitív visszajelzés a klubnál folyó munkára, hogy behívták a válogatottba.

A Rákócziban rengeteg fiatal labdarúgó bontogatja szárnyait, Heil Máté meghívója pedig mindenki előtt remek példa arra, hogy kitartó munkával meddig lehet eljutni.

– Amikor nyáron Kaposvárra érkeztem az volt az egyik célom, hogy a Rákóczi újra adjon játékosokat a válogatottba – tette hozzá Horváth Rudolf. – Máté mindenképp példa a többiek előtt, hiszen látszik, hogy kemény munkával a harmadosztályból is ki lehet tűnni. Továbbra is az a célunk, hogy minél több fiatalt építsünk be a csapatba.