Legyőzi-e a kaposvári turul a Fradi sast? Akár ez is lehetne a mérkőzés egyik kérdése, bár erre igen kevés az esély, még úgy is, hogy a somogyi pólósok veretlenül várják a soron következő bajnokit. Surányi László tanítványai bár mérkőzésről-mérkőzésre fejlődnek, de eddig valami mindig megakadályozta őket abban, hogy áttörjék a gátat és megszerezzék az első győzelmet. A két idegenbeli mérkőzésüket, a Szeged, illetve a Pécs ellenit is az utolsó másodpercben mentették döntetlenre, igaz, mind a kettőt lezárhatták volna már a harmadik negyedben. Az első hazai találkozón – melyre a jótékonysági kezdeményezésnek is köszönhetően rekordszámú néző látogatott ki – pedig az Újpest ellen engedtek ki két pontot a kezükből. Ezeken mindenképp változtatniuk kell a kaposváriaknak, ha ebben a szezonban ott akarnak lenni a legjobb nyolc között. A gyakorlásra pedig nagyszerű alkalom a péntek este 19.30 órakor kezdődő FTC elleni bajnoki.

– Az első három körben nem jött ki jól a lépés számunkra, talán még nem vagyunk teljesen összeszokva – nyilatkozta a klub honlapjának Palatinus Erik, a Kaposvári VK játékosa. – Látszik, hogy még épül a csapat, úgy gondolom, innen már csak előre tudunk lépni. Várom a Ferencváros elleni mérkőzést, amelyen kiderül, tudjuk-e tartani ezt a döntetlen szériát. Meg kell próbálnunk egy jó meccset játszani, de a Fradi ellen sosem könnyű, meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Úgy gondolom, amióta itt vagyok, ez a legerősebb keretünk.

A bajnoki címvédő Ferencváros az első három bajnokiját a BVSC, a Szentes, majd a Honvéd ellen is nagy fölénnyel nyerte, s a Csik Ferenc Versenyuszodába is hasonló szándékkal utazik Varga Zsolt csapata. Remélhetőleg a KVK egy végig kiélezett csatára tudja majd kényszeríteni a fővárosiakat, de ha mégsem így alakul, akkor is érdemes lesz kilátogatni a mérkőzésre, hiszen világsztárok ugranak majd medencébe péntek este.