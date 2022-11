Rögtön másnap már Eger mellett, Felsőtárkányban állt rajthoz Zsófi, short-track stílusban. A két verseny között fél nap sem telt el, és azt jórészt utazással töltötte. Így nem igazán tudták a quadot felkészíteni az újabb versenyre. A három futam végén így is a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ifjú quados. Aznap még quad-track stílusban is megmérettette magát az országos bajnokságon, ahol a második helyet tudta megszerezni.

De ezek után sem sokat pihenhetett Zsófi, hiszen pár nappal később, már Horvátországban, ezúttal Viškovciben képviselte hazánkat, két másik magyar társával.

– Ezen a versenyen, ahol számos országból érkeztek versenyzők, több műszaki probléma is hátráltatott – folytatta Zsófi. – A quad-cross stílus az, ami a leginkább igénybe veszi testi és szellemi erőnket, de természetesen a quadokat is. Az embert próbáló küzdelem, előzések és ugrások és a sorozatos műszaki gondok mellet a versenyt jó eredménnyel, a negyedik helyen fejezettem be.

A középiskolát most kezdő Mohácsi Zsófia idén tizenhétszer állt eddig rajthoz. Még két versenyen indul ebben az évben, egyszer hazai pályán és egy németországi versenyen.