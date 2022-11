A két csapat között 12 pont a különbség – a második helyen álló Fino-Kaposvár 13, a nyolcadik, utolsó Kistext pedig egyetlen pontnál jár –, ettől függetlenül nem szabad őket félvállról venni. Náluk játszik a brazil Reffatti Da Costa Willian, továbbá a Finóban is megfordult, egyaránt orosz Ilia Makarov és Jurij Kruzskov, s menet közben, november első napjaiban szerződtették az ugyancsak orosz center Stepan Novoselovot. A bajnoki nyitányon magabiztos kaposvári siker született, de akkor csupán nyolc hadra fogható játékossal érkeztek, s akkor nem voltak itt az orosz légiósok.

Mindettől függetlenül a Fino-Kaposvár számára kötelező a győzelem a Kistext Auto Mercedes SE otthonában, amelyet szintén külföldi edző irányít Olekszandr Gutor személyében. Amúgy is bőven akad törleszteni valónk, hiszen az előző szezonban mindkétszer alulmaradtunk velük szemben.

Amúgy a bajnoki kör második szakasza sokkal rázósabban ígérkezik. A jövő hétvégén, november 25-én (szombaton) az újonc Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapatát fogadjuk, decemberben pedig háromszor is útra kel a somogyi társulat. Előbb 4-én (vasárnap) 16 órakor Kecskeméten, majd utána 9-én (pénteken) 20 órakor Budapesten a MAFC-BME, aztán 17-én (szombaton) szintén a fővárosban és ugyancsak 18 órakor az előző szezon bajnoka és kupagyőztese, a most is éllovas Pénzügyőr SE vendégei leszünk. Januárra két bajnoki fellépés marad: január 14-én (szombaton) a Debreceni EAC lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen, míg a bajnoki alapszakaszt 22-én ( vasárnap) zárjuk Kazincbarcikán a GreenPlan-Vegyész RC otthonában.