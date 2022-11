A szombathelyi AVUS korosztályos együtteseit fogadták a Kaposvári VK kiemelt bajnokságban szereplő utánpótlás csapatai. Az ifik bár jól kezdték a mérkőzést, az első negyed után még vezettek is, de hátralévő játékrészeket és így a találkozót is már az AVUS nyerte. A Prikidánovics Nándor vezette gyermekcsapat hiába hajrázott hatalmasat, végül nem tudta ledolgozni a négygólos hátrányát. Így továbbra is pont nélkül állnak a tabellán. A serdülők védték meg a KVK becsületét, hiszen az első, illetve az utolsó játékrészben is megszórták a vasi Aligátorokat, így otthon tartották a három pontot. A Dunántúli Vízilabda Liga gyermek III. bajnokságában érdekelt kaposváriak ezúttal Nagykanizsán ugrottak medencébe, ahol felemás fordulót zártak, hiszen a házigazdákat öt góllal verték, míg a pécsiektől ugyanilyen arányban kaptak ki.

Fiú ifjúsági országos bajnokság, A1 csoport – 5. forduló

Kaposvári VK–AVUS 7–10 (3–2, 1–2, 1–3, 2–3). A kaposvári gólszerzők: Vadas Á. 2, Vörös T. 2, Szabó Zs., Somogyvári Á., Valentine W.

Fiú serdülő ob, A1 csoport – 5. forduló

Kaposvári VK–AVUS 13–8 (4–1, 2–3, 3–4, 4–0). A kaposvári gólszerzők: Somogyvári Á. 3, Klinger B. 2, Vadas Á. 2, Brunner M. 2, Sztrapek E., Vargha K., Gyenes M., Németh N.

Fiú gyermek országos bajnokság, A1 csoport – 5. forduló

Kaposvári VK–AVUS 11–12 (3–3, 2–5, 2–3, 4–1). A kaposvári gólszerzők: Héra G. 3, Parádi Z. 3, Kántor P. 3, Szalmás B., Tóth N.

DVL Gyermek III. Bajnokság

Kanizsa VSE–Kaposvári VK 8–13 (2–2, 3–2, 1–5, 2–4). A kaposvári gólszerzők: Tahin B. 3, Vajay L. 3, Bartos Á. 2, Waibl E. 2, Molnár V. 2, Csonka N.

Pécsi Sportiskola–Kaposvári VK 13–8 (5–1, 2–1, 6–3, 0–3). A kaposvári gólszerzők: Vajay L. 3, Waibl E. 2, Tahin B. 2, Bartos Á.Klein Péter